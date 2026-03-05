Giorgia Meloni mi ha appena proposto di investire 250 euro (truffa)

Non è insolito imbattersi in un tentativo di truffa sui social, ma il deepfake di Giorgia Meloni che promette un enorme guadagno immediato con un investimento da 250 euro è forse l’esempio più clamoroso ed emblematico di come i filtri delle piattaforme siano un colabrodo. Per qualche motivo che non mi so spiegare (e forse nemmeno voglio sapere) è esattamente ciò che mi sono appena trovato di fronte aprendo l’app di Facebook.

La truffa FB con il deepfake di Giorgia Meloni

Chi è sgamato non fatica a riconoscere la natura artificiale del filmato, ma ahimè temo che molti finiranno per cascarci. La cronaca ci dice che raggiri di questo tipo sono all’ordine del giorno e per chi ha meno dimestichezza con la tecnologia è sufficiente un attimo di distrazione, di leggerezza per cadere nella trappola. Ecco cosa ho appena registrato.

Sono qui per offrirvi un’opportunità concreta, che può davvero cambiare la vostra vita. Se state guardando questo video significa che fate parte di un gruppo selezionato a cui viene data un’opportunità unica.

A un occhio poco attento può risultare autentico. Sì, ci sono passaggi in cui il labiale non è perfettamente sincronizzato e contraddizioni sulle cifre snocciolate, ma non tutti lo noteranno. Sempre che si sia disposti a credere a un Presidente del Consiglio che assicura un guadagno di 750 euro il primo giorno e oltre 22.000 euro nel primo mese, sia chiaro. Siamo ampiamente ben oltre la soglia tollerabile della promessa elettorale più sfacciata.

Questa non è l’ennesima pubblicità ingannevole, io rispetto profondamente i cittadini italiani e voglio conquistarmi la vostra fiducia, a differenza di chi fa promesse gonfiate o false, io dico solo cose di cui mi assumo la piena responsabilità.

Il profilo che ha pubblicato il post sponsorizzato è Rai24. C’è anche il logo di RaiNews.it, ma ovviamente non ha nulla a che fare con l’emittente o la testata. Lo stesso vale per l’intestazione del Governo Italiano.

Il link punta al dominio notizilive24.com che in questo momento risulta inattivo. Aprendolo compare il messaggio Access denied or account suspensed (proprio così, errore incluso). Da un controllo whois risulta intestato a un utente anonimo della California.

Questo ci dice due cose. La prima è la conferma della natura truffaldina dell’inserzione, ma non c’erano dubbi. La seconda è invece che anche bloccare o segnalare il tentativo di raggiro ha poca efficacia: chiuso un sito, ne spunteranno altri.

Come scritto in apertura, il deepfake di Giorgia Meloni è solo uno dei tanti. E pazienza se sono tirati in ballo la Rai e i loghi istituzionali, non cambierà nulla. Il post scomparirà inghiottito dai feed di Facebook e ne arriveranno di simili o addirittura più credibili. L’importante è essere consapevoli del rischio e, soprattutto, aiutare chi potrebbe cascarci ad aprire gli occhi.