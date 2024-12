Falso trading online: truffa da oltre 600.000 euro

Il falso trading online è una delle truffe più popolari del momento, come ha evidenziato la Polizia Postale a fine ottobre. Proprio recentemente è stata individuata una coppia di Latina che prometteva facili guadagni durante le telefonate ricevute dalle vittime. I profitti illeciti ammontano ad oltre 600.000 euro.

Truffa e autoriciclaggio

Dopo un’attività di indagine durata quasi due anni, la Polizia Postale ha individuato i due cittadini italiani residenti in provincia di Latina. La Polizia di Stato ha quindi dato esecuzione alla misura cautelare del divieto di espatrio emessa dal GIP presso il Tribunale di Torino su richiesta della locale Procura della Repubblica.

In seguito agli approfondimenti investigativi effettuati dal Centro operativo per la sicurezza cibernetica di Torino e coordinati dal Servizio Polizia Postale e per la Sicurezza Cibernetica è stato scoperto il modus operandi della coppia indagata. Attraverso telefonate in stile call center venivano proposte rendite finanziarie molto elevate a fronte di ingenti versamenti di denaro. I presunti broker convincevano le vittime a registrarsi su piattaforme appositamente create che mostravano falsi grafici con un andamento positivo degli investimenti.

Il denaro ottenuto dalle vittime veniva in breve tempo trasferito su conti intestati a società di comodo registrate all’estero e riciclato attraverso wallet di criptovaluta per ostacolare l’identificazione dei profitti illeciti. Le transazioni sono state invece intercettate e gli investigatori hanno individuato anche le vittime.

La Polizia Postale ha ricevuto nel 2023 oltre 3.400 denunce di truffe legate alle false proposte di investimenti online con un incremento del 12% rispetto all’anno precedente. Il valore complessivo dei fondi sottratti supera 111 milioni di euro.