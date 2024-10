La Polizia Postale avverte: attenti al falso trading online

In queste ore la Polizia Postale ha lanciato un allarme a causa del continuo aumento di falso trading online. “Una truffa sempre più frequente“, avvertono le forze dell’ordine ponendo l’attenzione sulle “promesse di facili guadagni“. Questo fenomeno criminale porta la vittima a perdere tutto il suo denaro, mettendo così in pericolo i suoi risparmi.

Si tratta di pericolose truffe svuota conto, al pari delle cosiddette email di phishing o delle truffe telefoniche bancarie. Purtroppo però questo genere di raggiri sta aumentando, alzando il numero delle vittime che si ritrovano senza denaro a causa di investimenti tutt’altro che sicuri e di guadagni tutt’altro che facili.

“Il falso trading online, la truffa informatica sulle attività di compravendita di azioni e titoli finanziari in rete, è un fenomeno criminale in espansione che produce un guadagno illecito di milioni di euro, rappresentando, nel panorama delle frodi online, la truffa che genera il profitto più cospicuo, alimentando peraltro l’interesse della criminalità organizzata“, ha spiegato la Polizia Postale.

Falso trading online: i dati spaventano

La Polizia Postale, nel suo comunicato ufficiale pubblicato online, ha rivelato i dati del 2023. Sono state contate oltre 3400 denunce di truffe legate al falso trading online. Si è registrato un incremento del 12% rispetto all’anno precedente, per un valore totale di oltre 111 milioni di euro sottratti alle vittime.

Questi dati spaventano visto che il trend è in ascesa e oggi siamo alla fine del 2024. È chiaro che serve più informazione e maggiore consapevolezza da parte degli utenti che, ingolositi da facili guadagni, si bevono qualsiasi proposta. La Polizia Postale, proprio come sta facendo con Poste Italiane, prosegue le sue campagne di sensibilizzazione contro le truffe online.

Come riconoscere le truffe del falso investimento online

La Polizia Postale ha spiegato come agiscono le truffe del falso trading online:

i falsi investimenti vengono pubblicizzati con messaggi creati su misura per indurre gli utenti del web a fidarsi di proposte ingannevoli;

con messaggi creati su misura per indurre gli utenti del web a fidarsi di proposte ingannevoli; spesso vengono sfruttati illecitamente marchi e loghi di aziende importanti nel settore del trading;

di aziende importanti nel settore del trading; le potenzialità offerte dall’ intelligenza artificiale ora sono un prezioso strumento nelle mani dei cybercriminali attribuendo voci reali a personaggi famosi fake;

ora sono un prezioso strumento nelle mani dei cybercriminali attribuendo voci reali a personaggi famosi fake; le truffe del falso investimento online agganciano le vittime al telefono, sui social e sui siti di incontri.

Come difendersi dal falso investimento online

“L’arma più efficace per contrastare questo fenomeno criminale – consigliano gli esperti della Polizia Postale – è la prevenzione. La realtà non è sempre quella che appare sulla Rete“. Esistono quindi buoni consigli da mettere in pratica per non cadere nella trappola del falso investimento online.

Evita quindi di fornire i tuoi dati personali, bancari, credenziali di accesso con presunti agenti finanziari e verifica sempre l’attendibilità di chi ti sta proponendo un investimento. Puoi farlo visitando i siti ufficiali di Consob e Banca d’Italia. Inoltre, non credere alle promesse di guadagni facili e sicuri, fuori mercato.

Investi solo in piattaforme ufficiali, evitando di abboccare a link di banner pubblicitari che nascondono la truffa del falso investimento online. Infine, se pensi di essere caduto in una di queste trappole, non cedere alla richiesta di un pagamento ulteriore per sbloccare il capitale investito, ma denuncia subito alla Polizia Postale.