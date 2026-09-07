Offerta NordVPN, 28 mesi a prezzo scontato e una eSIM gratis per navigare all'estero

Con NordVPN è possibile accedere a una VPN illimitata e ricca di vantaggi. La promo in corso, infatti, garantisce uno sconto sul piano di 24 mesi che include anche 4 mesi extra (utilizzando il codice BLAZE4MO), per un totale di 28 mesi di utilizzo.
Grazie all’offerta, la VPN è ora disponibile con un prezzo ridotto a 3,33 euro al mese, includendo anche 30 giorni di garanzia di rimborso. Da segnalare che i nuovi utenti hanno la possibilità di ottenere un coupon per avere 3 GB gratis con una eSIM di Saily.
Per sfruttare la promo basta visitare il sito ufficiale di NordVPN, accessibile qui di sotto.
Il momento giusto per scegliere NordVPN
Con NordVPN è possibile accedere a una VPN senza limiti che include le seguenti caratteristiche:
- possibilità di criptare il traffico dati per un accesso a Internet protetto anche quando si utilizza una rete non privata
- politica no log che elimina il tracciamento dell’attività online
- network di migliaia di server sparsi in tutto il mondo, per aggirare blocchi su base geografica spostando il proprio IP in un altro Paese
- possibilità di utilizzo della VPN da 10 dispositivi in contemporanea, senza limitazioni
- eSIM con 3 GB gratis con Saily per navigare all’estero
La promozione in corso rappresenta un’occasione ottima per poter accedere a una VPN senza limiti, con un prezzo ridotto fino a 3,33 euro al mese e un servizio completo e ricco di vantaggi.
Per accedere subito alla promo basta premere sul box qui di sotto e seguire poi la procedura di attivazione online, accessibile tramite il link qui di sotto. L’offerta include anche 30 giorni di garanzia di rimborso per tutti i nuovi utenti che scelgono di provare per la prima volta la VPN di NordVPN. Ecco la promo.