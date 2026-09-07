Offerta NordVPN, 28 mesi a prezzo scontato e una eSIM gratis per navigare all'estero

Con NordVPN è possibile accedere a una VPN illimitata e ricca di vantaggi. La promo in corso, infatti, garantisce uno sconto sul piano di 24 mesi che include anche 4 mesi extra (utilizzando il codice BLAZE4MO), per un totale di 28 mesi di utilizzo.

Grazie all’offerta, la VPN è ora disponibile con un prezzo ridotto a 3,33 euro al mese, includendo anche 30 giorni di garanzia di rimborso. Da segnalare che i nuovi utenti hanno la possibilità di ottenere un coupon per avere 3 GB gratis con una eSIM di Saily.

Per sfruttare la promo basta visitare il sito ufficiale di NordVPN, accessibile qui di sotto.

Il momento giusto per scegliere NordVPN

Con NordVPN è possibile accedere a una VPN senza limiti che include le seguenti caratteristiche:

possibilità di criptare il traffico dati per un accesso a Internet protetto anche quando si utilizza una rete non privata

per un accesso a Internet protetto anche quando si utilizza una rete non privata politica no log che elimina il tracciamento dell’attività online

che elimina il tracciamento dell’attività online network di migliaia di server sparsi in tutto il mondo, per aggirare blocchi su base geografica spostando il proprio IP in un altro Paese

spostando il proprio IP in un altro Paese possibilità di utilizzo della VPN da 10 dispositivi in contemporanea, senza limitazioni

eSIM con 3 GB gratis con Saily per navigare all’estero

La promozione in corso rappresenta un’occasione ottima per poter accedere a una VPN senza limiti, con un prezzo ridotto fino a 3,33 euro al mese e un servizio completo e ricco di vantaggi.

Per accedere subito alla promo basta premere sul box qui di sotto e seguire poi la procedura di attivazione online, accessibile tramite il link qui di sotto. L’offerta include anche 30 giorni di garanzia di rimborso per tutti i nuovi utenti che scelgono di provare per la prima volta la VPN di NordVPN. Ecco la promo.