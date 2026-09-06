Viaggio all'estero a settembre? 3 motivi per cui è il momento di attivare NordVPN

NordVPN è il servizio giusto su cui puntare per chi ha in programma un viaggio all’estero nel mese di settembre 2026. Il motivo è semplice: la VPN garantisce una protezione completa durante la connessione, grazie alla crittografia, e consente agli utenti la possibilità di aggirare blocchi su base geografica, spostando il proprio IP in un altro Paese.

In aggiunta, scegliendo il piano da 24 mesi con 4 mesi extra (grazie al codice sconto BLAZE4MO), il costo si riduce a 3,33 euro al mese e per tutti i nuovi utenti c’è un coupon per ottenere una eSIM Saily con 3 GB extra gratuita. La promozione prevede la possibilità di sfruttare 30 giorni di garanzia di rimborso.

Per sfruttare l’offerta basta premere sul box qui di sotto e raggiungereil sito ufficiale di NordVPN.

Il momento giusto per attivare NordVPN

Con NordVPN è ora possibile attivare una VPN completa e ricca di vantaggi. Ci sono almeno 3 motivi che la rendono la scelta giusta per una nuova VPN in vista di un viaggio all’estero:

il servizio prevede la crittografia del traffico dati, garantendo un accesso sicuro a Internet anche quando si naviga da una rete non sicura, come il Wi-Fi di un hotel o di un aeroporto

del traffico dati, garantendo un accesso sicuro a Internet anche quando si naviga da una rete non sicura, come il Wi-Fi di un hotel o di un aeroporto gli utenti possono aggirare blocchi su base geografica durante la navigazione, grazie alla possibilità di scegliere un indirizzo IP situato in un altro Paese

durante la navigazione, grazie alla possibilità di scegliere un indirizzo IP situato in un altro Paese per chi attiva il piano biennale, oggi in promo, ci sono 3 GB gratis da utilizzare per navigare all’estero con una eSIM Saily

Per sfruttare la promo di NordVPN basta seguire il link qui di sotto. Grazie al codice BLAZE4MO, il piano da 24 mesi include 4 mesi extra e un costo ridotto fino a 3,33 euro al mese. Ci sono sempre 30 giorni di garanzia di rimborso per tutti i nuovi utenti.