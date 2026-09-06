Surfshark VPN è in offerta, 27 mesi senza limiti con uno sconto dell'85%

La scelta giusta per una nuova VPN da attivare nel corso del mese di settembre 2026 è, senza dubbio, Surfshark, che da tempo è un punto di riferimento assoluto per il settore e che oggi è disponibile con una promo da cogliere al volo.

Per tutti i nuovi utenti che scelgono Surfshark, infatti, c’è la possibilità di sfruttare uno sconto dell’85% scegliendo il piano da 24 mesi che, per un breve periodo, include 3 mesi aggiuntivi, senza costi extra, per un totale di 27 mesi di utilizzo.

Il costo si riduce fino a 2,49 euro al mese. L’offerta è disponibile tramite il sito ufficiale di Surfshark, accessibile dal box qui di sotto.

La VPN da scegliere a settembre 2026

Con Surfshark c’è la possibilità di accesso a una VPN senza limiti, ricca di funzionalità. Tra le caratteristiche del servizio troviamo la possibilità di criptare il traffico dati, per un accesso sicuro a Internet anche da rete non privata.

In aggiunta, il servizio mette a disposizione dei suoi utenti un network composto da migliaia di server sparsi in tutto il mondo. In questo modo è possibile scegliere un server situato in un altro Paese, aggirando blocchi su base geografica e censure online.

La VPN è utilizzabile da un numero illimitato di dispositivi con lo stesso account, per un utilizzo realmente multi-piattaforma e multi-dispositivo. Da segnalare anche una politica no log che elimina qualsiasi forma di tracciamento dell’attività online dell’utente.

Sfruttando la promo in corso, Surfshark è ora disponibile con un prezzo ridotto fino a 2,49 euro al mese, risparmiando l’85% sul costo complessivo del servizio. L’offerta è accessibile qui di sotto.