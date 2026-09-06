 Surfshark VPN è in offerta, 27 mesi senza limiti con uno sconto dell'85%
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Surfshark VPN è in offerta, 27 mesi senza limiti con uno sconto dell'85%

Con Surfshark è possibile accedere a una VPN completa e ricca di vantaggi, con 27 mesi di utilizzo a un prezzo ridotto fino a 2,49 euro al mese.
Surfshark VPN è in offerta, 27 mesi senza limiti con uno sconto dell'85%
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Con Surfshark è possibile accedere a una VPN completa e ricca di vantaggi, con 27 mesi di utilizzo a un prezzo ridotto fino a 2,49 euro al mese.
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La scelta giusta per una nuova VPN da attivare nel corso del mese di settembre 2026 è, senza dubbio, Surfshark, che da tempo è un punto di riferimento assoluto per il settore e che oggi è disponibile con una promo da cogliere al volo.

Per tutti i nuovi utenti che scelgono Surfshark, infatti, c’è la possibilità di sfruttare uno sconto dell’85% scegliendo il piano da 24 mesi che, per un breve periodo, include 3 mesi aggiuntivi, senza costi extra, per un totale di 27 mesi di utilizzo.

Il costo si riduce fino a 2,49 euro al mese. L’offerta è disponibile tramite il sito ufficiale di Surfshark, accessibile dal box qui di sotto.

Attiva qui l’offerta di Surfshark

La VPN da scegliere a settembre 2026

Con Surfshark c’è la possibilità di accesso a una VPN senza limiti, ricca di funzionalità. Tra le caratteristiche del servizio troviamo la possibilità di criptare il traffico dati, per un accesso sicuro a Internet anche da rete non privata.

In aggiunta, il servizio mette a disposizione dei suoi utenti un network composto da migliaia di server sparsi in tutto il mondo. In questo modo è possibile scegliere un server situato in un altro Paese, aggirando blocchi su base geografica e censure online. 

La VPN è utilizzabile da un numero illimitato di dispositivi con lo stesso account, per un utilizzo realmente multi-piattaforma e multi-dispositivo. Da segnalare anche una politica no log che elimina qualsiasi forma di tracciamento dell’attività online dell’utente.

Sfruttando la promo in corso, Surfshark è ora disponibile con un prezzo ridotto fino a 2,49 euro al mese, risparmiando l’85% sul costo complessivo del servizio. L’offerta è accessibile qui di sotto.

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Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 6 set 2026

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Davide Raia
Pubblicato il
6 set 2026
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