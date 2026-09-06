 VPN in sconto del 73% e Giga eSIM gratuiti: promo estiva NordVPN in scadenza
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VPN in sconto del 73% e Giga eSIM gratuiti: promo estiva NordVPN in scadenza

Pacchetto con connessione VPN veloce, piano eSIM con Giga per l'estero affidabile e antivirus di nuova generazione.
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Tra le offerte VPN in scadenza, una delle più interessanti è quella di NordVPN, che offre fino al 73% di sconto sui piani di due anni e Giga eSIM Saily in regalo. I prezzi partono da 3,89 euro al mese e il quantitativo di Giga varia a seconda del piano VPN selezionato.

Connessione VPN veloce, politica no-log e funzioni extra per migliorare la sicurezza online sono tra i principali punti di forza di NordVPN, da anni punto di riferimento del settore. Un discorso analogo riguarda Saily, grazie a pacchetti dati che si distinguono per l’elevato rapporto qualità-prezzo.

Pagina offerta NordVPN

Tornando ai prezzi della promo estiva, segue ora una breve panoramica:

  • piano Base in offerta a 3,89 euro al mese per i primi 24 mesi + 3 Giga di dati eSIM in regalo, poi 139,08 euro l’anno con possibilità di disdire prima del rinnovo
  • piano Completo in offerta a 4,89 euro al mese per i primi 24 mesi + 5 Giga di dati eSIM in regalo + antivirus di nuova generazione, poi 219,48 euro l’anno con possibilità di disdire prima del rinnovo
  • piano Ultimate Max in offerta a 8,89 euro al mese per i primi 24 mesi + 10 Giga di dati eSIM in regalo + antivirus di nuova generazione + IP Dedicato + copertura massima di 5.000 euro contro le truffe informatiche, poi 338,28 euro l’anno con possibilità di disdire prima del rinnovo

Su tutti i piani è inoltre valida la garanzia di rimborso di 30 giorni, nell’eventualità il servizio VPN non fosse di proprio gradimento.

Infine, vi confermiamo che la promozione sarà attiva fino al 9 settembre.

Pagina offerta NordVPN

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 6 set 2026

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Federico Pisanu
Pubblicato il
6 set 2026
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