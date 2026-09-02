 La migliore VPN ora costa meno: -71% per 28 mesi di utilizzo con NordVPN
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La migliore VPN ora costa meno: -71% per 28 mesi di utilizzo con NordVPN

Con NordVPN è possibile accedere alla migliore VPN sul mercato: ecco la promo da scegliere a settembre 2026 per sfruttare il servizio.
La migliore VPN ora costa meno: -71% per 28 mesi di utilizzo con NordVPN
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Con NordVPN è possibile accedere alla migliore VPN sul mercato: ecco la promo da scegliere a settembre 2026 per sfruttare il servizio.
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L’offerta di inizio settembre 2026 di NordVPN può rappresentare l’occasione giusta per poter accedere a una VPN senza limiti, ricca di vantaggi.

Scegliendo il piano di 24 mesi con 4 mesi extra, grazie al codice BLAZE4MO da aggiungere al momento dell’attivazione, è possibile ridurre il prezzo della VPN fino a 3,33 euro al mese.

Questa soluzione offre un risparmio del 71%. La promozione prevede anche un coupon per avere una eSIM Saily con 3 GB di Internet gratis da usare per navigare all’estero.

Per accedere all’offerta basta visitare il sito ufficiale di NordVPN, accessibile dal box qui di sotto. Per i nuovi utenti ci sono 30 giorni di garanzia di rimborso. 

Attiva qui l’offerta di NordVPN

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Perché scegliere oggi NordVPN?

NordVPN ha tutte le carte in regola per essere la soluzione giusta per una nuova VPN. Il servizio, infatti, si caratterizza per:

  • la possibilità di criptare il traffico dati, garantendo all’utente un accesso a Internet sicuro anche quando la rete non è privata
  • l’accesso a Internet senza blocchi su base geografica, grazie allo spostamento del proprio IP, scegliendo un server situato in un altro Paese
  • l’utilizzo multi-dispositivo, con 10 dispositivi in contemporanea per account e una connessione senza limiti di banda
  • una politica no log che assicura l’uso della VPN senza alcun tracciamento
  • un prezzo contenuto (-71% e un costo che si riduce a 3,33 euro al mese) con la possibilità di accesso per 28 mesi
  • una eSIM con 3 GB da usare all’estero, grazie al servizio offerto da Saily

La promozione è attivabile tramite il box qui di sotto. Per tutti i nuovi utenti ci sono sempre 30 giorni di garanzia di rimborso ed è, quindi, possibile attivare l’offerta e provare il servizio sotto tutti i punti di vista riservandosi il tempo necessario per poter, eventualmente, richiedere un rimborso di quanto pagato.

Attiva qui l’offerta di NordVPN

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 2 set 2026

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Davide Raia
Pubblicato il
2 set 2026
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