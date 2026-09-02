La migliore VPN ora costa meno: -71% per 28 mesi di utilizzo con NordVPN

L’offerta di inizio settembre 2026 di NordVPN può rappresentare l’occasione giusta per poter accedere a una VPN senza limiti, ricca di vantaggi.

Scegliendo il piano di 24 mesi con 4 mesi extra, grazie al codice BLAZE4MO da aggiungere al momento dell’attivazione, è possibile ridurre il prezzo della VPN fino a 3,33 euro al mese.

Questa soluzione offre un risparmio del 71%. La promozione prevede anche un coupon per avere una eSIM Saily con 3 GB di Internet gratis da usare per navigare all’estero.

Per accedere all’offerta basta visitare il sito ufficiale di NordVPN, accessibile dal box qui di sotto. Per i nuovi utenti ci sono 30 giorni di garanzia di rimborso.

Perché scegliere oggi NordVPN?

NordVPN ha tutte le carte in regola per essere la soluzione giusta per una nuova VPN. Il servizio, infatti, si caratterizza per:

la possibilità di criptare il traffico dati , garantendo all’utente un accesso a Internet sicuro anche quando la rete non è privata

, garantendo all’utente un accesso a Internet sicuro anche quando la rete non è privata l’accesso a Interne t senza blocchi su base geografica , grazie allo spostamento del proprio IP, scegliendo un server situato in un altro Paese

, grazie allo spostamento del proprio IP, scegliendo un server situato in un altro Paese l’utilizzo multi-dispositivo, con 10 dispositivi in contemporanea per account e una connessione senza limiti di banda

e una connessione senza limiti di banda una politica no log che assicura l’uso della VPN senza alcun tracciamento

che assicura l’uso della VPN senza alcun tracciamento un prezzo contenuto (-71% e un costo che si riduce a 3,33 euro al mese) con la possibilità di accesso per 28 mesi

(-71% e un costo che si riduce a 3,33 euro al mese) con la possibilità di una eSIM con 3 GB da usare all’estero, grazie al servizio offerto da Saily

La promozione è attivabile tramite il box qui di sotto. Per tutti i nuovi utenti ci sono sempre 30 giorni di garanzia di rimborso ed è, quindi, possibile attivare l’offerta e provare il servizio sotto tutti i punti di vista riservandosi il tempo necessario per poter, eventualmente, richiedere un rimborso di quanto pagato.