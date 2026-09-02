Google annuncia Gemini 3.8 Flash e Gemini 3.8 Flash Cyber

A distanza di tre settimane dal precedente modello, Google ha annunciato Gemini 3.8 Flash. I prezzi sono rimasti invariati, ma aumentano le prestazioni. È accessibile a sviluppatori, aziende e utenti consumer. Debutta anche la variante Cyber, aggiornamento del modello introdotto a fine luglio. In questo caso però l’uso è riservato ai partner fidati attraverso il Fairwind Program.

Prestazioni superiori e prezzi inferiori a GPT-5.6 Sol

Gemini 3.8 Flash è attualmente il migliore modello AI sviluppato da Google (la variante Pro non è stata aggiornata da febbraio). I prezzi sono gli stessi del modello Gemini 3.7 Flash (fino al 31 dicembre), ovvero 0,75 dollari per un milione di token in input e 3,75 dollari per un milione di token in output, molto più bassi rispetto a quelli di GPT-5.6 Sol (OpenAI) e Claude Opus 5 (Anthropic).

In base ai benchmark pubblicati da Google, le prestazioni sono superiori a quelle di GPT-5.6 Sol in quasi tutte le attività, tra cui ragionamento multidisciplinare, analisi finanziaria, risoluzione di problemi ingegneristici complessi e programmazione agentica. Per quanto riguarda la sicurezza resiste maggiormente agli attacchi di prompt injection e ai tentativi di abusi (input vietati nei settori biologico, chimico, radiologico e nucleare).

Gemini 3.7 Flash è disponibile agli sviluppatori tramite Google Antigravity, Google AI Studio e Android Studio, alle aziende tramite Gemini Enterprise e agli utenti consumer con abbonamento Google AI Pro e Ultra tramite app Gemini, AI Mode in Google Search e Gemini in Google Fogli.

Gemini 3.8 Flash Cyber è la variante specializzata nella ricerca delle vulnerabilità software e nella scrittura delle patch. Nella ricerca delle vulnerabilità nel codice C/C++ supera Claude Mythos 5, GPT-5.6 Sol e GPT-5.5 Cyber, oltre ovviamente al precedente Gemini 3.5 Flash Cyber. Google ha già usato il modello per risolvere le vulnerabilità di Chrome.

Gemini 3.8 Flash Cyber è accessibile solo ad un numero limitato di partner (circa 650) attraverso il nuovo Fairwind Program. Sono principalmente clienti di Google Cloud, aziende che operano nel settore della cybersicurezza e le agenzie governative.