Basta scrolling: 6 attività suggerite dall'AI per dimenticarsi del telefono

Le notifiche costanti basterebbero da sole a esaurire chiunque. Se poi si aggiunge l’abitudine di scorrere senza fine tra social, commenti tossici, notizie allarmanti e contenuti generati dall’AI che non aggiungono nulla, il quadro peggiora ulteriormente. È una stanchezza che non si risolve semplicemente dormendo di più, ma cambiando ciò che si guarda, si legge e si lascia entrare nella propria quotidianità.

Digital Detox con l’AI

Con l’estate che volge oramai al termine, ma ancora tante cose da poter fare all’aperto, l’esperimento è semplice: chiedere all’intelligenza artificiale, da ChatGPT a Claude, un piano concreto per ridurre il tempo passato con il telefono in mano e un elenco di attività che riempiano quel tempo con qualcosa di reale.

Esempio di prompt: Voglio ridurre drasticamente l’uso dello smartphone attraverso una disintossicazione digitale. Non voglio però consigli generici né strategie che dipendano esclusivamente dalla forza di volontà. Costruisci un piano basato su due principi: aumentare l’attrito tra me e il telefono, rendendone l’accesso meno immediato, e sostituire le abitudini, offrendo alternative semplici alle occasioni in cui lo uso automaticamente. Includi barriere fisiche e ambientali concrete, modifiche alle impostazioni e alternative alle principali abitudini digitali. Per ogni intervento, spiega cosa fare, quando applicarlo e perché può essere efficace.

Prompt per le attività: Suggerisci sette attività all’aperto nella mia città che rendano il telefono fisicamente scomodo o irrilevante. Non le solite raccomandazioni turistiche, voglio esperienze che coinvolgano i sensi e che funzionino come sostituti reali dello scorrimento compulsivo.

La forza di volontà non funziona, o meglio, da sola non basta. Promettersi di usare meno il telefono senza cambiare nient’altro nell’ambiente è come mettersi a dieta con il frigorifero pieno di dolci… Praticamente, il fallimento è dietro l’angolo.

La strategia che funziona si basa su due principi: creare attrito fisico tra sé e il telefono, e sostituire il tempo libero con attività sufficientemente coinvolgenti da rendere il telefono irrilevante.

Le 5 barriere fisiche suggerite dall’AI

Allontanare fisicamente il telefono: Durante il lavoro o i pasti, mettere il telefono in un’altra stanza. Sembra banale, ma quando il dispositivo non è nel campo visivo il cervello smette di raggiungerlo compulsivamente. La distanza fisica interrompe il circuito automatico occhio-mano-schermo. Trasformare lo schermo in qualcosa di noioso: Impostare il display in scala di grigi elimina i colori vivaci e stimolanti delle applicazioni dei social, quelli progettati specificamente per attirare l’attenzione e rilasciare dopamina. Senza quei colori, il telefono diventa istantaneamente meno attraente. La regola della prima e dell’ultima ora: Mantenere la prima ora della mattina e l’ultima ora prima di dormire completamente prive di schermi. Per chi usa il telefono come sveglia, che è il pretesto più comune per tenerlo sul comodino, il consiglio è comprare una sveglia analogica economica ed eliminare al telefono l’unica scusa per restare accanto al cuscino. “Potare” aggressivamente le notifiche: Disattivare tutti gli avvisi tranne le chiamate e i messaggi diretti. Ogni notifica non essenziale è un’interruzione che reclama attenzione senza meritarla, e ciascuna di quelle interruzioni rende più probabile che lo scorrimento compulsivo ricominci. Bloccare l’accesso durante i momenti chiave: Usare applicazioni che impediscono l’accesso al telefono durante blocchi di tempo specifici. Non è una questione di disciplina, è una questione di rendere la scelta sbagliata fisicamente impossibile.

Le attività che rendono il telefono irrilevante

Il piano funziona solo se il tempo libero viene riempito con qualcosa che coinvolga più dello scrolling infinito. L’AI è in grado di suggerire un elenco di attività che rendono il telefono non solo inutile, ma scomodo. Ad esempio:

Fare attività acquatiche: Il nuoto o qualsiasi attività in acqua ha un effetto collaterale potente: il telefono non può venire, e con esso sparisce la tentazione. Camminare senza scopo in un quartiere sconosciuto: Non con il navigatore, non con le cuffie, non con la fotocamera del telefono pronta a scattare. Camminare lentamente, guardare le facciate dei palazzi, entrare nei negozi che attirano l’attenzione, perdersi deliberatamente. Fotografare con una macchina usa e getta: Comprare una macchina fotografica analogica a rullino, costano pochi euro, e uscire a fotografare. Poiché non si possono vedere le foto fino allo sviluppo, si resta ancorati a ciò che si sta guardando anziché cercare di trasformarlo in un contenuto per i social… Il risultato è che si guarda di più e si documenta di meno. Partecipare a una sessione di osservazione astronomica: Molte associazioni di astrofili organizzano serate gratuite con telescopi nei parchi. Fissare il cielo notturno è uno dei modi più efficaci per resettare un cervello sovrastimolato, e il telefono è l’ultima cosa a cui si pensa quando si sta guardando Saturno attraverso un telescopio. Visitare un museo con un taccuino: Non per fotografare le opere, per disegnarle. Non importa il livello artistico: il tentativo di riprodurre ciò che si vede costringe a guardare con un’attenzione che la fotocamera del telefono non richiede mai. È il tipo di concentrazione profonda che lo scorrimento compulsivo erode giorno dopo giorno. Sedersi in un parco con un libro fisico: Non un e-book, un libro di carta. La differenza sembra insignificante ma è sostanziale: il libro non manda notifiche, non suggerisce di aprire un’altra applicazione e non interrompe la lettura con un messaggio. Dopo mezz’ora su una panchina con un romanzo in mano, la voglia di controllare il telefono si riduce a un rumore di fondo che si impara a ignorare.

La disintossicazione digitale non è una pausa: è una nuova abitudine

La disintossicazione digitale non dovrebbe essere un evento, ma un processo continuo. Non significa staccarsi completamente dal mondo digitale, piuttosto ridurre l’esposizione durante le ore libere e riempire quel tempo con attività che stimolano la mente in modi che il telefono non può fare.