 Android Drop di settembre: novità per Find Hub e Gemini
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Android Drop di settembre: novità per Find Hub e Gemini

Google ha annunciato cinque novità per i dispositivi Android, tra cui l'uso di Gemini per ricordare la posizione degli oggetti e la visione guidata.
Android Drop di settembre: novità per Find Hub e Gemini
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Google ha annunciato cinque novità per i dispositivi Android, tra cui l'uso di Gemini per ricordare la posizione degli oggetti e la visione guidata.
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Google ha annunciato nuove funzionalità per il suo sistema operativo. Il cosiddetto Android Drop (quindi non solo per i Pixel) include miglioramenti per Find Hub, Gemini Live e app Messaggi. Gli utenti potranno chiedere a Gemini di ricordare la posizione dei dispositivi e individuare gli oggetti inquadrati dalla fotocamera. Un’altra novità consente di ridurre il mal d’auto (cinetosi).

Novità di settembre per dispositivi Android

Find Hub è il servizio di Google che consente di trovare i smartphone, tablet e smartwatch mostrando la posizione sulla mappa. Per i dispositivi con almeno Android 16 è possibile sfruttare Gemini per rintracciare gli oggetti. L’utente deve solo chiedere all’assistente di ricordare dove sono stati lasciati, ad esempio con “Ricorda che il passaporto è nel cassetto in camera da letto“. Quando verrà chiesto “Dove ho lasciato il passaporto?“, Gemini fornirà la posizione.

Motion Assist, disponibile a partire da Android 17, permette invece di ridurre il mal d’auto. Quando la funzionalità è attiva, sullo schermo vengono mostrate piccole bolle colorate che seguono il movimento dell’automobile.

La visione guidata è invece un utile supporto per non vedenti o ipovedenti. Gemini Live può guidare l’utente con la voce per raggiungere un oggetto inquadrato dalla fotocamera. Ovviamente può leggere menu, etichette e insegne. La funzionalità richiede almeno Android 9 e sarà disponibile nelle prossime settimane.

Nell’app Google Messaggi è possibile creare appunti o elenchi tramite Google Keep, consentendo visualizzazione e modifica a tutti gli utenti che partecipano ad una chat di gruppo. È infine possibile scegliere un tema (colori e immagine di sfondo) per le chat in Google Messaggi. Queste due novità sono già disponibili.

Fonte: Google

Pubblicato il 2 set 2026

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Luca Colantuoni
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2 set 2026
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