Windows 11 più sicuro: l'integrità della memoria si attiva da sola

L’integrità della memoria non è una novità su Windows, eppure numerosi PC compatibili funzionano ancora senza. Microsoft vuole quindi colmare questo ritardo e inizierà, a partire dal mese di ottobre, ad attivarla automaticamente tramite gli aggiornamenti qualitativi di Windows 11. Sulle macchine idonee, se non è già stato fatto, il sistema potrà inoltre attivare la sicurezza basata sulla virtualizzazione necessaria al funzionamento di questa protezione del kernel.

Microsoft attiverà HVCI automaticamente sui PC Windows compatibili

Conosciuta anche con il nome di HVCI, l’integrità della memoria si basa sulla virtualizzazione hardware per isolare una parte dei controlli di sicurezza di Windows. Prima che un driver o del codice possa essere eseguito a livello di kernel, il sistema verifica che rispetti le sue regole di integrità. Questo controllo aggiuntivo permette in particolare di bloccare gli attacchi che sfruttano driver vulnerabili o compromessi, generalmente dirottati per ottenere privilegi molto elevati sulla macchina.

La funzione esiste da Windows 10 e Microsoft la attiva già di default sulla maggior parte dei PC recenti. Lo stesso vale per le installazioni pulite di Windows 11 su macchine un po’ più datate, a condizione di soddisfare i criteri richiesti: processore sufficientemente recente, almeno 8 GB di RAM sui sistemi x64, SSD da minimo 64 GB, virtualizzazione attivata e driver compatibili.

L’attivazione automatica annunciata per ottobre riguarda quindi essenzialmente i computer aggiornati nel corso degli anni e sfuggiti alle maglie della rete, nonostante soddisfacessero già le condizioni hardware e software necessarie.

Un’attivazione controllata per evitare brutte sorprese

Nella maggior parte dei casi, il cambiamento dovrebbe passare inosservato. Alcuni problemi, tuttavia, potrebbero emergere se una periferica o un software si basa ancora su un driver datato, incompatibile con le restrizioni imposte da HVCI. Windows potrebbe allora rifiutarsi di caricarlo, il che impedirebbe all’hardware interessato di funzionare correttamente e potrebbe, nei casi più gravi, compromettere l’avvio del PC.

Microsoft non intende quindi modificare la configurazione di tutte le macchine compatibili senza una verifica preventiva. Prima di attivare la funzione, Windows terrà conto della loro configurazione hardware, della compatibilità dei driver installati e dell’impatto previsto sulle prestazioni. In caso di problemi nonostante tutto, il sistema potrà anche fare marcia indietro automaticamente e disattivare HVCI per consentire al PC di riavviarsi normalmente.

Infine, Microsoft rispetterà le scelte già effettuate dagli utenti e dagli amministratori. Se l’integrità della memoria è stata volontariamente disattivata su un PC, il rilascio di ottobre non modificherà questa impostazione.