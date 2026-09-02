Fable 5.1 e Mythos 5.1 sono più sicuri e rispettano l'AI Act

Anthropic ha annunciato Claude Fable 5.1 e Mythos 5.1. Sono lo stesso modello, ma on differenti livelli di protezione. Il primo è disponibile per gli sviluppatori tramite API e piattaforme cloud (Amazon Web Services, Google Cloud e Microsoft Azure). Il secondo è accessibile solo ad un gruppo limitato di organizzazioni statunitensi tramite Project Glasswing.

Fable 5.1 è più potente e costa meno di Fable 5

Anthropic ha pubblicato i risultati di vari benchmark che mostrano le prestazioni superiori di Fable 5.1 rispetto a Fable 5. Eccelle nella programmazione (scrittura di codice), nel ragionamento multidisciplinare e può risolvere problemi molto complessi. Le sue capacità agentiche sono nettamente migliori di GPT-5.6 Sol (OpenAI).

Entrambi i modelli sono stati testati in diversi campi scientifici. Mythos 5.1 ha mostrato notevoli capacità nella progettazione molecolare, quindi può essere sfruttato per lo sviluppo di nuovi farmaci. Fable 5.1 ha invece creato una mappa ad alta risoluzione di un terzo del pianeta Venere con un livello di dettaglio superiore a quelle esistenti. Mythos 5.1 ha inoltre scritto il codice del kernel di GPU utilizzate per la biologia computazionale, ottenendo un incremento di prestazioni fino a 2,5 volte.

Prima del rilascio dei modelli, Anthropic ha eseguito test approfonditi usando i miglioramenti descritti a fine agosto. Le protezioni implementate per Mythos 5.1 per limitare i rischi biologici e chimici sono le stesse di Mythos 5, quindi potrebbe bloccare determinati input. Analoghe protezioni evitano che il modello esegua istruzioni nascoste (prompt injection).

Mythos 5.1 ha meno probabilità rispetto a Mythos 5 di accedere a risorse al di fuori del suo ambiente di test quando gli viene assegnato un compito impossibile, quindi il rischio che possa uscire dalla sandbox e attaccare i sistemi aziendali è inferiore. Per Fable 5.1 sono stati ridotti i falsi positivi, quindi risponde ad un numero maggiore di prompt medici e biologici.

Fable 5.1 può essere usato per trovare vulnerabilità software, ma non per scrivere il codice degli exploit (verrà automaticamente effettuato lo switch ai modelli Opus). Sono state inoltre aggiunte maggiori protezioni contro la distillazione non autorizzata.

Anthropic ha sottoscritto il codice di condotta sulla trasparenza dei contenuti AI. Fable 5.1 e Mythos 5.1 sono quindi i primi due modelli dell’azienda che rispettano l’obbligo di aggiungere un watermark agli output, come previsto dall’AI Act. Il costo di Fable 5.1 è fino al 45% inferiore rispetto a quello di Fable 5, in quanto è stato ridotto il costo delle letture dalla cache (quando il modello accede a input già elaborati).