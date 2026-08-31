Nuova VPN senza limiti: anche a settembre quella giusta è NordVPN, ecco perché

Anche a settembre 2026, per chi è alla ricerca di una nuova VPN senza limiti, la soluzione giusta non può che essere puntare su NordVPN. Il servizio, infatti, è disponibile in promo, scegliendo il piano di 24 mesi con 4 mesi extra (grazie al codice BLAZE4MO).
Sfruttando questa promo, il costo della VPN si riduce a 3,33 euro al mese, con 30 giorni di garanzia di rimborso. Per tutti i nuovi utenti c’è un bonus ulteriore: una eSIM Saily con 3 GB gratis da usare per navigare all’estero. Per accedere all’offerta basta raggiungere il sito ufficiale di NordVPN, accessibile dal box qui di sotto.
NordVPN, la soluzione giusta per una nuova VPN
Con NordVPN è ora possibile accedere a una VPN completa e illimitata. Tra le caratteristiche del servizio troviamo la possibilità di criptare il traffico dati, per un accesso protetto a Internet anche quando si sta utilizzando una rete non privata.
C’è poi una politica no log che garantisce l’assenza di un tracciamento dell’attività online dell’utente. Da segnalare anche un network con migliaia di server sparsi in tutto il mondo che consente di aggirare blocchi su base geografica e censure online scegliendo un server situato in un altro Paese. La VPN, inoltre, è utilizzabile da 10 dispositivi in contemporanea, per un utilizzo illimitato della rete.
La promozione in corso permette a tutti i nuovi utenti di poter accedere a NordVPN con un prezzo contenuto. Il servizio ora costa 3,33 euro al mese, scegliendo il piano da 24 mesi con 4 mesi extra, grazie al codice BLAZE4MO. Da segnalare anche 30 giorni di garanzia di rimborso. Per tutti i nuovi utenti che attivano la promo c’è un coupon per ottenere una eSIM Saily con 3 GB gratis da usare per navigare all’estero.