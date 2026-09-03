 3 motivi per cui NordVPN è la scelta giusta per una nuova VPN a settembre 2026
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3 motivi per cui NordVPN è la scelta giusta per una nuova VPN a settembre 2026

Ecco perché NordVPN è la soluzione giusta per attivare una nuova VPN nel corso del mese di settembre 2026: la promo fa la differenza.
3 motivi per cui NordVPN è la scelta giusta per una nuova VPN a settembre 2026
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Ecco perché NordVPN è la soluzione giusta per attivare una nuova VPN nel corso del mese di settembre 2026: la promo fa la differenza.
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Per attivare una nuova VPN a settembre 2026 è possibile puntare su NordVPN, servizio che, da tempo, è un punto di riferimento del settore e che oggi è in offerta con un risparmio del 71% per chi sceglie il piano da 24 mesi con 4 mesi extra e con 30 giorni di garanzia di rimborso.

L’offerta in questione (disponibile utilizzando il codice BLAZE4M0) prevede la possibilità di attivare la VPN con un prezzo ridotto a 3,33 euro al mese. In aggiunta, troviamo una eSIM Saily con 3 GB gratis per navigare all’estero. L’offerta è valida tramite il sito ufficiale di NordVPN.

Attiva qui l’offerta di NordVPN

NordVPN

3 motivi per scegliere NordVPN

NordVPN è la VPN su cui puntare oggi e ci sono almeno 3 motivi che la rendono l’opzione giusta:

  • il servizio garantisce la protezione della connessione con la crittografia e, quindi, consente all’utente di navigare in sicurezza anche se sta utilizzando una rete non privata; la navigazione avviene con una politica no log
  • NordVPN permette di aggirare blocchi geografici e censure grazie al suo network composto da migliaia di server VPN sparsi in tutto il mondo; scegliere un server in un altro Paese è semplice e permette di spostare il proprio IP per evitare blocchi
  • l’uso del servizio prevede la possibilità di navigazione da 10 dispositivi in contemporanea, per una connessione illimitata, veloce e sicura da tutti i dispositivi

C’è poi un quarto motivo: NordVPN è ora disponibile in offerta con un prezzo che si riduce fino a 3,33 euro al mese, grazie al piano di 24 mesi con 4 mesi extra, disponibile con il codice BLAZE4MO. L’offerta prevede la possibilità di ottenere una eSIM con 3 GB gratis per navigare all’estero.

Per accedere alla promo basta premere sul box qui di sotto.

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Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 3 set 2026

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Davide Raia
Pubblicato il
3 set 2026
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