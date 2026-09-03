 Metti al sicuro il tuo smartphone Android o iOS con Norton a 20€ l'anno
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Metti al sicuro il tuo smartphone Android o iOS con Norton a 20€ l'anno

Questo è il momento per mettere al sicuro il tuo smartphone Android o iOS grazie a Norton Mobile Security in offerta a soli 19,99€ l'anno.
Metti al sicuro il tuo smartphone Android o iOS con Norton a 20€ l'anno
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Questo è il momento per mettere al sicuro il tuo smartphone Android o iOS grazie a Norton Mobile Security in offerta a soli 19,99€ l'anno.
Norton - Canva
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Finalmente puoi mettere al sicuro oggi stesso il tuo smartphone Android o iOS da qualsiasi minaccia grazie a Norton Mobile Security. Si tratta di una suite per la sicurezza informatica in grado di bloccare qualsiasi virus, sconfiggere le truffe e proteggere le tue informazioni personali 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. Cosa aspetti? Approfitta ora dell’offerta speciale a soli 19,99 euro l’anno!

Ottieni Norton Mobile Security in promo!

Questo prezzo super conveniente e decisamente imperdibile lo ottieni grazie allo sconto del 33% che Norton ha riservato proprio per te. La licenza include un anno di protezione totale con tutte le funzionalità incluse per 1 dispositivo mobile in tuo possesso. Risparmi esattamente 10 euro! Un’ottima opportunità per bloccare qualsiasi minaccia.

Cosa include Norton Mobile Security per smartphone

Che tu abbia uno smartphone Android o iOS non importa, Norton Mobile Security è la soluzione perfetta e completa per mantenere al sicuro il tuo mondo digitale. Cosa include questo pacchetto tanto apprezzato dai più importanti esperti di sicurezza informatica e privacy?

Ottieni Norton Mobile Security in promo!
  • Protezione dalle frodi sempre inclusa grazie al sistema anti-truffa basato sull’intelligenza artificiale:
    • l’intelligenza artificiale smaschera qualsiasi tentativo di truffe online;
    • rileva  truffe nei messaggi di testo e nei video deepfake;
    • Norton Genie, l’assistente basato sull’intelligenza artificiale, fornisce suggerimenti in tempo reale per individuare le truffe, rispondere alle domande sulla sicurezza informatica e ti guida attraverso le funzionalità;
    • assicurazione fino a 100 mila dollari inclusa che si attiva se subisci una truffa.
  • Sicurezza Wi-Fi che aiuta a rilevare e ti avvisa quando una rete a cui ti connetti è pericolosa o sotto attacco:
    • protezione delle informazioni personali e finanziarie;
    • connessioni sempre protette e sicure.
  • Sicurezza Internet in grado di rilevare e proteggere dalla navigazione verso siti web fraudolenti e dannosi:
    • funziona su browser, app, messaggi, email e social network.
  • Monitoraggio della privacy con controllo delle informazioni personali esposte online:
    • Privacy Monitor è in grado di analizzare i siti pubblici alla ricerca dei tuoi dati sensibili.

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Pubblicato il 3 set 2026

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Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
3 set 2026
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