 Nuova VPN senza limiti: prezzo scontato e una eSIM per l'estero con NordVPN
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Nuova VPN senza limiti: prezzo scontato e una eSIM per l'estero con NordVPN

Ecco l'offerta di NordVPN per il mese di settembre: il prezzo è scontato e c'è anche una eSIM con 3 GB gratis per navigare all'estero.
Nuova VPN senza limiti: prezzo scontato e una eSIM per l'estero con NordVPN
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Ecco l'offerta di NordVPN per il mese di settembre: il prezzo è scontato e c'è anche una eSIM con 3 GB gratis per navigare all'estero.
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Continua anche per il mese di settembre 2026 la promo di NordVPN, servizio di riferimento per il settore delle VPN.

Per tutti i nuovi utenti che scelgono l’offerta, è possibile attivare il piano di 24 mesi con 4 mesi extra (per un totale di 28 mesi di utilizzo, grazie al codice BLAZE4M0) con un costo di 3,33 euro al mese e con un coupon che permette di ottenere una eSIM Saily con 3 GB per navigare all’estero.

L’offerta in questione include anche 30 giorni di garanzia di rimborso.

Per accedere all’offerta basta visitare il sito ufficiale di NordVPN, accessibile dal box qui di sotto. La promo è valida solo per un breve periodo di tempo.

Attiva qui l’offerta di NordVPN

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La migliore VPN da scegliere oggi

Con NordVPN è possibile sfruttare una VPN completa e ricca di vantaggi, con la possibilità di criptare il traffico dati per un accesso a Internet sicuro anche quando si naviga da una rete non protetta.

In aggiunta, la VPN include un network di migliaia di server, con possibilità di aggirare blocchi geografici grazie alla scelta di un server situato in un altro Paese.

Per chi utilizza NordVPN c’è anche una politica no log che elimina il tracciamento della propria attività online oltre alla possibilità di navigare da 10 dispositivi per account, senza limitazioni di banda e di traffico dati.

La promozione in corso consente l’attivazione della VPN con un prezzo ridotto fino a 3,33 euro al mese, scegliendo il piano di 24 mesi con 3 mesi extra, per un totale di 27 mesi di utilizzo. L’offerta prevede 30 giorni di garanzia di rimborso. 

A completare le caratteristiche dell’offerta troviamo un coupon con 3 GB extra da utilizzare all’estero grazie alle eSIM Saily. Per accedere alla promo basta seguire il link qui di sotto e completare una veloce procedura di attivazione online.

Attiva qui l’offerta di NordVPN

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 8 set 2026

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Davide Raia
Pubblicato il
8 set 2026
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