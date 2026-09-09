Windows 11, KB5124008 ascolta gli utenti: le novità più richieste

Sono tante e tutte importanti le novità contenute nell’aggiornamento KB5124008 appena distribuito da Microsoft per le versioni 25H2 e 24H2 di Windows 11. È quello che le porta rispettivamente alle build 26200.9445 e 26100.9445. Include cambiamenti importanti e chiesti a gran voce dagli utenti del sistema operativo: finalmente, la software house sembra aver iniziato ad ascoltare i feedback ricevuti, come promesso.

Trattandosi di un aggiornamento che fa parte del ciclo Patch Tuesday, il download è automatico, sempre che non sia stato specificato diversamente tra le impostazioni. È comunque possibile forzare l’installazione controllandone la disponibilità attraverso l’utility Windows Update. In alternativa, il portale Update Catalog ospita i file .msu per procedere in modalità manuale.

La novità più significativa a livello di funzionalità è quella che riguarda la barra delle applicazioni. Come già visto nelle build di anteprima pubblicate a fine agosto, è possibile spostarla a piacimento su uno dei quattro lati dello schermo. Si tratta di un ritorno al passato: era già possibile farlo su Windows 10. Ecco la nuova opzione inclusa nelle impostazioni (Personalizzazione, Barra delle applicazioni). C’è anche quella che permette di agire sulle sue dimensioni, rimpicciolendola in modo da farle occupare meno spazio.

KB5124008 permette poi di ridimensionare e di personalizzare il menu Start, andando incontro soprattutto alle necessità di chi utilizza Windows 11 su uno schermo dalla diagonale contenuta o con una risoluzione non troppo elevata. Anche in questo caso, si tratta di una novità che tiene conto dei feedback ricevuti.

Ancora, la ricerca integrata nel sistema operativo non mostra più risultati provenienti da Bing e dallo store ufficiale. Anche in questo caso, il cambiamento si nasconde tra le impostazioni, alla voce Privacy e sicurezza, nella sezione Cerca.

Un’altra novità, non meno importante, è quella che velocizza l’apertura di Esplora file. È una componente essenziale dell’OS, finalmente ottimizzata. Lo si nota soprattutto sui PC con meno risorse hardware a disposizione, indicativamente con 8 GB di RAM. Infine, ci sono patch per alcuni bug riscontrati con la visualizzazione del cursore del mouse, con gli sfondi del desktop e con le applicazioni del pacchetto Office.

Sul fronte della sicurezza, con il Patch Tuesday di questo mese, Microsoft ha corretto 974 vulnerabilità, un record storico raggiunto anche grazie al contributo che l’intelligenza artificiale sta fornendo agli addetti ai lavori. Di queste, 112 falle sono ritenute critiche.