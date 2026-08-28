Windows 11, si può spostare la barra delle applicazioni in alto

Dopo averla relegata per ben cinque anni nella parte bassa dello schermo, Microsoft allenta finalmente la morsa. È ufficiale, ora è possibile spostare la barra delle applicazioni di Windows 11 in alto o ai lati, e ridurla una volta per tutte.

Fin dall’uscita di Windows 11, la barra delle applicazioni ha catalizzato da sola buona parte delle critiche rivolte al sistema. Eliminando funzioni elementari come il suo spostamento, Microsoft ne aveva fatto uno dei simboli più tenaci delle sue scelte contestate. Dopo mesi di test con gli Insider, l’opzione arriva finalmente al grande pubblico con l’aggiornamento facoltativo di agosto, KB5120998.

La barra di Windows 11 torna personalizzabile

Windows 11 consente finalmente di ancorare la barra delle applicazioni in alto, a sinistra o a destra dello schermo, come Windows 10 già permetteva di fare anni e anni fa… L’impostazione si trova in Impostazioni > Personalizzazione > Barra delle applicazioni > Comportamenti della barra delle applicazioni.

Ma non si può ancora afferrarla con il mouse per trascinarla da un bordo all’altro dello schermo, Microsoft non ha ripristinato lo spostamento diretto. Inoltre, Windows 11 limita ancora alcune funzioni a seconda della posizione scelta, a cominciare dalla barra di ricerca, di cui si dovrà fare a meno sui lati sinistro e destro dello schermo. Per il resto, il sistema adatta i menu, le animazioni e le principali impostazioni di personalizzazione.

Torna anche la vera barra delle applicazioni compatta

Altra incongruenza che si trascinava dai tempi di Windows 11, Microsoft era in grado di ridurre le icone della barra delle applicazioni, ma non la barra stessa. L’opzione Small rimette finalmente le due cose in sintonia, riducendo sia la dimensione dei pulsanti sia l’altezza della barra. Un guadagno di spazio che dovrebbe farsi sentire soprattutto sugli schermi più compatti.

Per attivarla, basta andare in Impostazioni > Personalizzazione > Barra delle applicazioni > Comportamenti della barra delle applicazioni > Dimensione della barra delle applicazioni.

Questa versione ridotta, tuttavia, resta limitata alla parte superiore e inferiore dello schermo per il momento. Va anche detto che l’aggiornamento KB5120998 avvia la distribuzione, ma le novità verranno attivate in modo graduale e potrebbero quindi risultare assenti anche dopo l’installazione. Se si preferisce lasciar passare questo aggiornamento facoltativo, il Patch Tuesday di settembre le includerà comunque con il prossimo aggiornamento obbligatorio.