Windows 11 25H2 e 26H2: update opzionale e Release Preview

Microsoft ha rilasciato ieri sera l’aggiornamento opzionale KB5120998 per Windows 11 25H2/24H2 che include tutte le novità della build preliminare di metà agosto, tra cui la possibilità di spostare la barra delle applicazioni e cambiare la dimensione del menu Start. L’azienda di Redmond ha inoltre distribuito Windows 11 26H2 nel canale Release Preview, quindi il lancio ufficiale è molto vicino.

Novità per Windows 11 25H2 e 24H2

Le novità più interessanti sono due. Finalmente gli utenti possono spostare la barra delle applicazioni, come avveniva su Windows 10. Non è quindi più fissata alla parte inferiore dello schermo, ma può essere posizionata lungo i lati destro, sinistro e superiore. È inoltre possibile ridurre l’altezza della barra delle applicazioni (non solo la dimensione delle icone). Le relative opzioni si trovano in Impostazioni > Personalizzazione > Barra delle applicazioni > Comportamenti della barra delle applicazioni .

Dopo aver installato l’aggiornamento KB5120998 sarà anche possibile scegliere la dimensione del menu Start tra automatica, piccola e grande. Gli utenti possono inoltre nascondere nome e foto del profilo. La sezione Elementi consigliati è stata rinominata in Recenti. Le relative opzioni sono in Impostazioni > Personalizzazione > Start .

Altre novità riguardano Windows Search. Ora viene mostrato più chiaramente la fonte dei risultati di ricerca ed è possibile scegliere se ricevere suggerimenti da Windows Store e web accanto ai risultati locali. Microsoft ha inoltre velocizzato il lancio di Esplora file e migliorata la reattività.

Un’importante funzionalità è la protezione amministratore. Consente di ottenere temporaneamente i permessi di amministratore per eseguire alcune attività. Ciò evita di utilizzare un account amministratore permanente. È in pratica la versione Windows del comando sudo di Linux.

L’azienda di Redmond non indica problemi associati all’aggiornamento. Alcuni utenti hanno però segnalato bug che riguardano il puntatore del mouse (viene ripristinato quello predefinito) e i wallpaper (viene impostato uno sfondo nero). Essendo opzionale, gli utenti possono disinstallarlo in attesa di eventuali fix.

Windows 11 26H2 vicino al lancio

Microsoft ha rilasciato la build 26300.9278 di Windows 11 26H2 nel canale Release Preview del programma Insider. Si tratta dell’ultimo step prima del lancio globale. Come già specificato a fine giugno, l’upgrade da Windows 11 25H2 e 24H2 sarà rapido perché condividono lo stesso codice base. In pratica verrà rilasciato un “enablement package” che attiverà le nuove funzionalità. Il passaggio da Windows 11 23H2 richiederà invece l’installazione completa del sistema operativo.