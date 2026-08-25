Windows 11 manda in crash i giochi: arriva la soluzione

I problemi di gaming provocati dall’aggiornamento KB5121003 di Windows 11 hanno ora una soluzione temporanea. Dall’11 agosto, diversi giochi, tra cui ARC Raiders, The Finals e MARVEL Tōkon: Fighting Souls, possono bloccarsi, rifiutarsi di avviarsi o provocare errori EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION e riavvii del PC.

Microsoft aveva attribuito il problema a componenti o periferiche RGB che installano un driver chiamato inpoutx64.sys. L’azienda orra pubblica una procedura ufficiale che permette di disattivarlo in attesa di una correzione definitiva.

Come disattivare temporaneamente il driver inpoutx64 per evitare che i giochi vadano in crash

L’operazione passa dall’Editor del Registro di sistema. Prima di qualsiasi modifica, si raccomanda vivamente di effettuare un backup del registro, in modo da poter tornare indietro in caso di problemi.

Aprire il menu Start, digitare regedit, poi cliccare su Editor del Registro di sistema.

Nella barra degli indirizzi situata in alto nella finestra, copiare e incollare il seguente percorso, poi premere Invio:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\inpoutx64

Nella parte destra della finestra, individuare il valore Start, poi farci doppio clic sopra.

Nel campo Dati valore, sostituire il valore esistente con 4, poi confermare con OK.

Chiudere l’Editor del Registro di sistema e riavviare il PC.

Windows non caricherà più il driver inpoutx64.sys, il che dovrebbe permettere ai giochi interessati di funzionare normalmente.

I rischi

Questa soluzione può tuttavia provocare effetti collaterali. Essendo il driver associato a determinate periferiche o componenti RGB, la sua disattivazione rischia di comprometterne il funzionamento, così come quello dei software che servono a controllarli. In tal caso, sarà necessario ripristinare il valore precedente di Start.

Microsoft prosegue dal canto suo le indagini per capire perché questo driver entri in conflitto con questi giochi dall’ultimo Patch Tuesday. Nessuna correzione definitiva è stata ancora annunciata.