La pubblicità di Harry Potter a tutto schermo per Windows 11

La presenza della pubblicità nelle varie sezioni di Windows 11 non è mai stata vista di buon occhio dagli utenti, tanto che molti hanno storto il naso quando sono comparse alcune forme di advertising nascoste qua e là tra le finestre e i menu del sistema operativo. Figuriamoci cosa potrebbe accadere con una promo che occupa l’intero desktop, a tutto schermo e senza alcun preavviso: è esattamente quanto successo con Bing Wallpaper.

Bing Wallpaper e lo sfondo di Harry Potter

L’applicazione (si chiama Sfondo di Bing in italiano) è quella legata al motore di ricerca e che ogni giorno cambia automaticamente l’immagine di background. C’è chi ha visto comparire una sorta di locandina realizzata con una grafica vettoriale, dedicata alla saga di Harry Potter e a quella di Animali Fantastici. Come si può intuire dal messaggio Available now ( Disponibile ora ) in basso a destra, si tratta di una promo. Questo il risultato, condiviso su Reddit.

Non è a ogni modo un problema di trasparenza. Si tratta di una pratica che Microsoft comunica in modo chiaro, come si legge sul sito ufficiale dell’applicazione.

Installando l’app Sfondo di Bing, accetti il contratto di servizi Microsoft e l’informativa sulla privacy. Riceverai inoltre notifiche in-app contenenti offerte promozionali da Microsoft.

Va inoltre aggiunto che la questione non riguarda direttamente il sistema operativo. È infatti un’applicazione che il gruppo di Redmond offre separatamente, non preinstallata con Windows 11. Insomma, nonostante l’azienda si sia messa spesso in una posizione scomoda e criticabile con le sue strategie finalizzate alla monetizzazione dell’OS, in questo caso non sembra poter essere accusata di una condotta scorretta.

Il malcontento degli utenti può comunque essere considerato comprensibile. Vale la pena segnalare che nel caso in cui uno sfondo non sia di nostro gradimento, possiamo fare clic sull’apposito comando e passare in un istante a quello successivo.