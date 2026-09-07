 PS5, errore di spazio anche se l'SSD non è pieno: come risolvere
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PS5, errore di spazio anche se l'SSD non è pieno: come risolvere

La PS5 segnala spazio insufficiente per gli aggiornamenti anche quando l'SSD non è pieno. Come risolvere il bug senza disinstallare i giochi.
PS5, errore di spazio anche se l'SSD non è pieno: come risolvere
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La PS5 segnala spazio insufficiente per gli aggiornamenti anche quando l'SSD non è pieno. Come risolvere il bug senza disinstallare i giochi.
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Il sintomo è sempre lo stesso. La PlayStation 5 richiede spazio per installare un aggiornamento, eppure ne resta ancora sull’SSD, ma il download si rifiuta di partire. Messaggio di errore, richiesta di fare pulizia, e si ricomincia in loop.

Il problema sembra diffuso. Diversi thread su Reddit riportano un’esperienza simile. La causa non avrebbe nulla a che fare con la capacità reale del disco. In realtà, il bug deriverebbe da spegnimenti errati della console, che corrompono il modo in cui conteggia lo spazio.

Errore di archiviazione su PS5: è un bug, ecco il trucco per recuperare spazio senza disinstallare nulla

La soluzione, Sony l’ha prevista, ma tramite un’opzione ben nascosta. Bisogna passare dalla modalità provvisoria della console. Si spegne completamente la console, poi si tiene premuto il pulsante di accensione: un primo bip all’avvio, si tiene il dito premuto fino a un secondo bip qualche secondo dopo. Una volta che la schermata è apparsa, si collega il controller DualSense via cavo, poiché il Bluetooth non funziona in questa modalità. Nel menu, si sceglie “Ripara l’archiviazione della console”. La console esegue la sua diagnostica, corregge il bug in pochi istanti, e i download in attesa ripartono.

Davvero a corto di spazio? Basta disattivare la registrazione dei trofei

Se l’SSD è davvero saturo, c’è comunque un altro modo per recuperare qualche gigabyte senza rinunciare ai giochi installati. La PS5, infatti, registra automaticamente un breve video ogni volta che si sblocca un trofeo. Dopo anni di utilizzo e centinaia di trofei conquistati, questi filmati possono arrivare a occupare una quantità di spazio tutt’altro che trascurabile, soprattutto se si tratta di clip che probabilmente non si rivedranno mai.

Per evitare che continuino ad accumularsi, basta andare in Impostazioni > Acquisizioni e trasmissioni > Trofei e disattivare la registrazione automatica. In alternativa, è possibile impostare la console affinché salvi soltanto i trofei di platino, oppure ridurre la durata e la risoluzione dei video. Le clip già presenti nella memoria, invece, dovranno essere eliminati manualmente.

Fonte: Reddit

Pubblicato il 7 set 2026

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