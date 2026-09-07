WhatsApp, arrivano le chiamate senza account: come funzionano

Le guest chat di WhatsApp sono in circolazione da ormai più di un anno. Funzionano così: chi le crea condivide un link univoco attraverso cui chiunque, anche senza un account, può unirsi alla conversazione. Non serve nemmeno scaricare l’app (il collegamento si apre all’interno del browser) e c’è la protezione garantita dalla crittografia end-to-end. Lo stesso sta per avvenire per chiamate e videochiamate, vediamo in che modo e a chi potrebbe tornare utile.

Chiamate e videochiamate senza account su WhatsApp

A scoprirlo è stata la sempre attenta redazione del sito WABetaInfo, che ha condiviso lo screenshot riportato qui sotto. La novità si trova attualmente in fase di test e trascorrerà del tempo prima che possa essere messa a disposizione di tutti. Nella descrizione si legge chiaramente Chiunque può utilizzare questo link per partecipare alla chiamata, anche se non è su WhatsApp. Condividilo solo con persone di cui ti fidi .

C’è anche un’opzione che, se attivata, richiede l’approvazione prima che qualcuno si possa unire alla chiamata. Questo avviene sempre per chi non ha un account, per ovvie ragioni legate alla sicurezza. Chi organizza l’incontro ha inoltre il potere di espellere i partecipanti in qualsiasi momento se creano problemi, detenendo dunque quelli che possiamo descrivere come poteri di moderazione.

Per Meta, che gestisce la piattaforma, lanciare una funzionalità di questo tipo significa puntare ad allargare ulteriormente il bacino d’utenza di WhatsApp e rafforzare la propria leadership, estendendolo anche a chi non ha ancora creato un account. Ricordiamo che è iniziato anche il rollout dei nomi utente, con i quali, di fatto, non è più necessario condividere il proprio numero di telefono per iniziare una conversazione, un cambiamento importante e che mira a incrementare la tutela della privacy, anche se c’è che ritiene possa mostrare il fianco a potenziali abusi da parte dei truffatori.