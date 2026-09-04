 Google Live arriva su Gmail, Docs e Keep: tutto si controlla a voce
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Google Live arriva su Gmail, Docs e Keep: tutto si controlla a voce

Google porta Live in Gmail, Docs e Keep. La nuova AI permette di cercare, scrivere, organizzare e gestire contenuti usando la voce.
Google Live arriva su Gmail, Docs e Keep: tutto si controlla a voce
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Google porta Live in Gmail, Docs e Keep. La nuova AI permette di cercare, scrivere, organizzare e gestire contenuti usando la voce.
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Non useremo mai più Gmail, Docs e Keep come prima. Google ha annunciato il rilascio della funzionalità Live per queste tre piattaforme. Ciò significa che diventano nativamente compatibili con il comando vocale, permettendo di controllarle a voce e in linguaggio naturale senza passare dall’assistente Gemini.

Con Gmail Live, si accede così alla ricerca conversazionale per trovare rapidamente informazioni nella propria casella di posta. Si può ad esempio chiedere Qual è il numero del gate d’imbarco del mio volo? oppure Cosa succede a scuola di mio figlio questa settimana?, e l’AI si occupa di analizzare i messaggi per fornire la risposta attesa senza che l’utente debba cercare manualmente nelle proprie conversazioni.

Gmail, Docs e Keep cambiano con l’AI: arriva Google Live

Per Docs Live, Google descrive l’AI come un partner di riflessione a mani libere. L’azienda ci invita a dialogare con essa in tempo reale per trovare idee e fare brainstorming, permettendo di affrontare la sindrome della pagina bianca. Docs Live può anche essere utilizzato per organizzare le proprie idee e strutturare il proprio documento. È inoltre possibile importare informazioni da Gmail, Drive, Chat e persino dal web per verificare la veridicità di un elemento o ottenere maggiore contesto.

Infine, Keep Live permette di catturare, strutturare e affinare le proprie idee in note organizzate e utilizzabili, mentre l’applicazione serviva finora soprattutto come semplice promemoria. Qui, più che un semplice appunto vocale, l’utente otterrà liste e note strutturate generate dall’AI a partire dalle proprie registrazioni audio. Non c’è più bisogno di riascoltare interamente i propri monologhi in cui si divaga, si ha a disposizione un riassunto chiaro e conciso delle cose più importanti.

Queste nuove funzionalità conversazionali sono in fase di rollout. Sono disponibili su Gmail e Keep per gli abbonati Google AI Plus, Pro e Ultra, e in Docs per i soli abbonati Pro e Ultra.

Fonte: Google

Pubblicato il 4 set 2026

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