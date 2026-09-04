Gemini Spark arriva su Google Foto: cosa può fare con le foto

È così facile scattare foto con lo smartphone Android. A tal punto che Google Foto, che si occupa di conservare i nostri scatti nel cloud, si ritrova rapidamente pieno di migliaia di file. È possibile ritoccarli, organizzarli in album o ancora permettere ad alcuni dei propri amici di accedervi.

Adesso si aggiunge anche Gemini Spark, l’agente AI di Google capace di lavorare per conto dell’utente, a partire da una semplice richiesta. Con qualche esempio, ci si rende conto di quanto cambi le carte in tavola nella gestione dei nostri ricordi.

Cosa può fare Gemini Spark con gli scatti archiviati su Google Foto?

Facciamo il caso di essere appena tornati da un viaggio in Giappone durante il quale si sono scattate centinaia di foto, tutte archiviate in Google Foto. Si lancia Gemini Spark e si scrive: Crea un album del mio viaggio in Giappone, migliora la luminosità di ogni foto, poi invia un’email ai miei genitori con il link dell’album e un breve riassunto del soggiorno . Tutto questo si può fare anche a mano, ma ci vuole un sacco di tempo. Invece l’AI se ne occupa in background.

E questo è solo un esempio. Cercare, raggruppare, modificare, creare, organizzare, condividere… Spark può fare tutto, persino estrarre del testo dalle immagini e trasformarlo in un Google Docs, se lo si desidera. Il rilascio su Google Foto è in corso. Ricordiamo che per il momento Gemini Spark non è disponibile in Europa. Non si sa quando lo sarà, ammesso che l’azienda di Mountain View si degni un giorno di condividerlo con noi…