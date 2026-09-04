OpenAI annuncia GPT-6 Astra: inizia l'era AGI

Come anticipato pochi giorni fa, OpenAI ha annunciato Astra, il primo modello AI della famiglia GPT-6. In base ai benchmark pubblicati dall’azienda californiana supera nettamente tutti i concorrenti in diverse attività. Secondo il presidente Greg Brockman, Astra rappresenta un salto generazionale e l’inizio dell’era AGI (intelligenza artificiale generale).

Astra è il modello AI più potente e sicuro

OpenAI scrive che GPT-6 Astra è il risultato di anni di ricerca. Può eseguire compiti complessi in diversi settori, offrendo prestazioni superiori a quelle di GPT-5.6 Sol e ai modelli di Anthropic (Claude Fable 5.1, Fable 5 e Opus 5) e Google (Gemini 3.8 Flash). Astra è disponibile inizialmente ad un numero limitato di organizzazioni tramite il programma Daybreak. Nei prossimi giorni sarà accessibile anche agli abbonati (ChatGPT Plus, Pro, Business e Enterprise) e agli sviluppatori tramite OpenAI API, Microsoft Azure e AWS Bedrock.

I risultati dei benchmark dimostrano che gli agenti AI basati sul nuovo modello possono completare attività scientifiche, risolvere problemi matematici ed eseguire flussi di lavoro aziendali superando nettamente i concorrenti. Astra ha ottenuto un punteggio del 99,9% nel benchmark ARC-AGI-3. Ciò significa che supera le capacità umane nella risoluzione di attività interattive non familiari (la media umana è 48%).

Astra è il modello più “allineato” di OpenAI. Il punteggio ottenuto con il benchmark ExploitGym è 0%. Ciò significa che non esegue azioni non autorizzate (diverse da quelle descritte nel prompt). Non avrebbe quindi mai aggirato la sandbox e attaccato i server di Hugging Face.

Astra eccelle nell’uso del computer e nel lavoro professionale. Può compilare moduli online, aggiornare i dati dei clienti in un CRM, organizzare il calendario, effettuare ricerche online, generare riassunti di email o documenti, analizzare dati scientifici, creare siti web, app e giochi, installare e testare autonomamente software, risolvere i problemi visualizzati sullo schermo, produrre documenti, fogli di lavoro e presentazioni.

Astra può aiutare i programmatori a scrivere codice tramite Codex e i ricercatori di sicurezza a trovare vulnerabilità software. In quest’ultima attività ha ottenuto un punteggio del 100% con il benchmark ExploitBench, quindi può scrivere il codice degli exploit. Senza le adeguate protezioni, Astra può aggirare la sandbox dei browser ed eseguire codice arbitrario oppure ottenere privilegi di amministratore (root) nei sistemi operativi.

La versione rilasciata ieri sera può essere utilizzata per scrivere il codice delle patch, ma non per creare exploit ed eseguire attacchi informatici. I prezzi di Astra sono gli stessi di Claude Fable 5.1: 10 dollari per un milione di token in input e 50 dollari per un milione di token in output. La modalità Fast tramite API raddoppia la velocità, quindi raddoppiano anche i prezzi.