7 trucchi di produttività insoliti suggeriti da ChatGPT, Gemini e Claude

I consigli di produttività tradizionali li conosciamo tutti: fare liste, stabilire priorità, eliminare le distrazioni, svegliarsi presto. Funzionano, quando si riesce a seguirli. Il problema è che la maggior parte delle persone li conosce già e li applica a intermittenza, che equivale a non applicarli affatto. Quello che manca non è il consiglio giusto, ma il consiglio diverso, quello che aggira le resistenze abituali.

ChatGPT, Gemini, Claude e Perplexity: i 7 consigli per essere più produttivi

Con questa premessa, quattro chatbot, ChatGPT, Gemini, Claude e Perplexity, hanno ricevuto la stessa missione: suggerire tecniche di produttività non convenzionali, quelle che la maggior parte delle guide sulla produttività non menziona. Il risultato è un elenco di sette metodi che funzionano davvero.

Esempio di prompt: Suggerisci tecniche di produttività non convenzionali che la maggior parte delle persone non conosce. Non i soliti consigli sulla gestione del tempo, voglio metodi basati sulla psicologia comportamentale, sulla neuroscienza o su approcci insoliti che possano davvero cambiare il modo in cui lavoro durante la giornata.

Ecco cosa suggerisce ciascun chatbot e come ha funziona nella pratica.

ChatGPT: il telefono come ricompensa, non come divieto

Invece di bandire il telefono, un approccio che genera frustrazione e che quasi nessuno riesce a mantenere, ChatGPT consiglia di trasformarlo in una ricompensa strutturata. La regola è semplice: venticinque minuti di lavoro, poi cinque minuti di telefono senza sensi di colpa.

La differenza rispetto al semplice “non toccare il telefono” è che la pausa con il telefono diventa intenzionale anziché accidentale. Non si cade nel telefono per distrazione, ci si concede il telefono come premio per aver completato un blocco di lavoro. Il meccanismo psicologico è lo stesso della ricompensa variabile che rende i social così coinvolgenti, ma invertito: invece di premiare lo scorrimento compulsivo, premia la concentrazione.

Nella pratica, completare un compito in venticinque minuti sapendo che dopo arriva la pausa può funzionare sorprendentemente bene, meglio del divieto assoluto, che dura sempre meno di quanto si vorrebbe ammettere.

Gemini: abbinare il piacere al dovere

Gemini ha suggerisce due tecniche. La prima è abbinare qualcosa alla tentazione: associare un compito ad alto sforzo a uno stimolo piacevole immediato. In pratica, ascoltare il proprio album o programma radiofonico preferito esclusivamente mentre si svolgono compiti noiosi ma necessari, come rispondere alle email, organizzare i dati, aggiornare il calendario.

La chiave è l’esclusività: quel contenuto piacevole esiste solo durante il compito noioso. Il cervello inizia ad associare il compito al piacere anziché alla fatica, il che riduce la resistenza ad iniziare, che è quasi sempre la parte più difficile.

La seconda tecnica riguarda il suono: sostituire la musica con il rumore rosa o i battiti binaurali a quaranta hertz durante il lavoro di scrittura o di concentrazione profonda. Il rumore rosa maschera i rumori ambientali improvvisi senza attirare l’attenzione, mentre le frequenze specifiche dei battiti binaurali possono favorire la concentrazione prolungata senza la distrazione dei testi delle canzoni.

Claude: le intenzioni specifiche e il ritardo di due minuti

Claude offre due tecniche basate sulla psicologia comportamentale. La prima sostituisce la forza di volontà con le “intenzioni di implementazione”: invece di propositi vaghi come “oggi mi alleno”, si formula un piano specifico, ad esempio: “farò quindici minuti di stretching durante la pausa pranzo alle tredici prima di controllare il telefono”. Le intenzioni vaghe dipendono dalla motivazione, che è volatile. I piani specifici con condizione e orario aggirano il processo decisionale che uccide l’esecuzione.

La seconda tecnica è il ritardo di due minuti per gli impulsi. Non un divieto, un ritardo. Quando arriva la voglia di controllare qualcosa sul telefono o di aprire i social, si aspettano due minuti prima di cedere. La maggior parte degli impulsi passa da sola in quel lasso di tempo; quelli che restano dopo due minuti sono generalmente quelli che vale la pena seguire.

Perplexity: lo spazio noioso e il rituale di transizione

Perplexity contribuisce con due tecniche che riguardano l’ambiente fisico e la struttura della giornata. La prima è rendere lo spazio di lavoro leggermente troppo noioso: tenere in vista solo i materiali necessari per il compito in corso. L’obiettivo non è una scrivania fotogenica, ma avere meno stimoli visivi che competano per l’attenzione. Eliminare i soprammobili, i fiori e tutto ciò che non è strettamente legato al lavoro ha un effetto sorprendente sulla capacità di concentrazione.

La seconda tecnica è il rituale di transizione dopo le riunioni: dedicare due minuti a scrivere tre cose: cosa è stato deciso, qual è la prossima azione, cosa può aspettare, poi alzarsi e cambiare stanza prima di iniziare il compito successivo. Questo impedisce che una riunione invada mentalmente l’ora successiva, contaminando il lavoro che segue con i pensieri e le decisioni di ciò che è appena finito.

Per essere più produttivi non serve più disciplina: servono sistemi migliori

Nessuna di queste tecniche si basa sulla forza di volontà. È un approccio alla produttività che riconosce ciò che la psicologia comportamentale sa da decenni: la disciplina è una risorsa limitata che si esaurisce durante la giornata. I sistemi che funzionano sono quelli che non la richiedono, che rendono il comportamento produttivo la scelta più naturale anziché quella più faticosa. Tant’è che quattro chatbot diversi, con approcci e competenze diversi, sono arrivati alla stessa conclusione.