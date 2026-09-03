La bolla dell'AI fa paura: 1.650 miliardi di euro di debito

È bastata un’inchiesta per far vacillare la bella immagine dei giganti della tecnologia. Secondo il Nikkei Asia, Alphabet, Amazon, Meta, Oracle e Microsoft trascinano complessivamente un debito nascosto di circa 1.650 miliardi di euro. Una somma che si aggiunge all’accordo da svariati miliardi di dollari che Nvidia ha appena concluso con grandi istituzioni finanziarie per continuare ad alimentare la macchina. In altre parole: persino le aziende più ricche del pianeta non finanziano più l’AI con fondi propri.

Bolla AI, 1.650 miliardi di debito fanno tremare i giganti tech

Il colosso Oracle incarna da solo il sentimento di preoccupazione che colpisce i mercati finanziari. Secondo Reuters, l’azienda disporrebbe ormai soltanto di circa il 9% della propria liquidità disponibile nel 2026. Un livello che preoccupa riguardo alla capacità del gruppo di assorbire un rallentamento della domanda di AI, anche lieve.

E Oracle non è sola. A differenza della maggior parte dei settori industriali, la gran parte delle spese dei giganti dell’AI si concentra nei primi anni, ancor prima che i ricavi seguano. Se si paragonassero questi investimenti a una partita di poker, gli investitori vanno all-in senza nemmeno conoscere le proprie carte.

Il problema è che, in attesa del ritorno sull’investimento, bisogna pagare le bollette. E i data center, estremamente avidi di acqua e di elettricità, pesano ogni trimestre un po’ di più sui bilanci.

Bolla o crollo in borsa?

Di fronte a questa fuga in avanti, i giganti dell’AI ricorrono sempre più al debito. I dati FactSet mostrano che nel 2025 i cinque colossi dell’AI hanno emesso 28 miliardi di dollari in obbligazioni sul mercato americano, un importo che potrebbe salire ancora nel 2026.

Segnale preoccupante: Alphabet (Google), gruppo tradizionalmente poco indebitato, ha raccolto 25,5 miliardi di dollari sul mercato obbligazionario lo scorso febbraio.

Bisogna aspettarsi un crollo borsistico come quello del 2008 o un effetto bolla di Internet? Gli stessi economisti faticano a rispondere. Per Jean-Paul Betbeze, che si esprime sulle colonne del Parisien, il parallelo con la crisi dei subprime ha i suoi limiti. Nel 2008, il debito poggiava su famiglie divenute insolventi, mentre oggi è garantito da asset ben reali (server, data center, reti in fibra ottica) detenuti direttamente dai colossi stessi.

Altra sfumatura degna di nota: Microsoft, Meta, Amazon e Alphabet figurano tra le aziende più redditizie della storia, con decine di miliardi di dollari di utili annuali. Un fallimento di questi colossi resta quindi uno scenario poco probabile.

Il rischio più temuto è piuttosto quello di un brusco sgonfiamento delle valutazioni se il salto tecnologico atteso non si concretizzasse abbastanza rapidamente. I mercati finanziari ne sarebbero quindi scossi, gli investitori più esposti pesantemente penalizzati. Ma nulla che possa trascinare con sé l’intero sistema bancario come nel 2008.

E se la bolla scoppiasse davvero?

Come si presenterebbe uno scenario catastrofico? Quali sarebbero le conseguenze? Innanzitutto, si assisterebbe a una correzione borsistica violenta sui titoli tecnologici più esposti, con Oracle in cima alla lista. Poi, si osserverebbe un brusco arresto per un intero ecosistema che vive all’ombra dei giganti: le start-up dell’AI, meno capitalizzate, vedrebbero probabilmente prosciugarsi di colpo i fondi del capitale di rischio, provocando un’ondata di fallimenti e acquisizioni a prezzi stracciati.

Sul fronte delle infrastrutture, una parte dei progetti di data center attualmente annunciati (compresi quelli in Francia e in Europa) potrebbe subire rallentamenti o essere totalmente abbandonata, con conseguenti tagli di posti di lavoro nella costruzione e nella gestione di questi siti.

Per il grande pubblico, l’effetto sarebbe indiretto, ma reale: funzionalità AI meno ambiziose o più lente ad arrivare nei nostri dispositivi, abbonamenti cloud e AI rivisti al rialzo per compensare le perdite, e giganti della tecnologia probabilmente costretti a tagliare alcuni progetti ritenuti troppo costosi.

E i colossi della tecnologia? Alphabet, Amazon, Meta o Microsoft, le cui altre attività (pubblicità, e-commerce, cloud per il grande pubblico) resterebbero redditizie, subirebbero un duro colpo. Soprattutto, potrebbero frenare bruscamente le proprie ambizioni e il ritmo di sviluppo dell’ai nel suo complesso. Ma sarebbe davvero un male?