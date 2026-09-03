Meta migliora le prestazioni agentiche con Muse Spark 1.3

A distanza di un mese dal precedente modello, Meta ha annunciato Muse Spark 1.3. L’azienda di Menlo Park sottolinea i miglioramenti ottenuti nelle attività agentiche e di programmazione. È accessibile agli sviluppatori tramite Meta Model API e Muse Code, l’agente AI per la scrittura di codice, concorrente di Claude Code (Anthropic) e Codex (OpenAI).

Muse Spark 1.3 per lavoro agentico e programmazione

In base ai benchmark pubblicati da Meta, Muse Spark 1.3 offre maggiori prestazioni di GPT-5.6 Sol e Opus 5 nell’elaborazione di contesti lunghi e nella scrittura di codice. Nell’esecuzione di compiti agentici è molto vicino ai modelli di Anthropic e OpenAI. L’azienda di Meta Park evidenzia i miglioramenti nel flusso di lavoro agentico rispetto al precedente Muse Spark 1.2.

Muse Spark 1.3 può gestire progetti a lungo termine, collaborando con gli utenti e gestendo contemporaneamente più flussi di lavoro in un unico thread. Quando gli viene assegnato un obiettivo, il modello utilizza strumenti per generare il proprio contesto a partire da varie fonti, corregge proattivamente le lacune nel suo piano e tiene traccia di ciò che ha appreso per produrre un risultato finale. Nell’esempio presente nel post viene chiesto di generare e pubblicare una campagna in Ads Manager sfruttando i dati presenti in Notion e Google Drive.

Muse Spark 1.3 esegue istruzioni complesse in modo più affidabile rispetto ai modelli precedenti. In caso di difficoltà pone domande chiarificatrici quando le istruzioni sono ambigue e chiede conferma prima di eseguire le azioni successive. Meta ha migliorato anche la scrittura di codice. Durante le attività di programmazione riduce il numero di passaggi non necessari, mantenendo uno stile complessivamente più pulito. I test interni confermano una maggiore velocità ed efficienza, in quanto utilizza circa il 20% in meno di chiamate a strumenti e circa il 25% in meno di token.

Mark Zuckerberg ha comunicato che verranno rilasciati i pesi del modello nei prossimi giorni. È previsto anche il lancio del modello di maggiori dimensioni, noto come Watermelon.