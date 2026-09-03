 Google Vids trasforma PDF, Word e Google Docs in riassunti video
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Google Vids trasforma PDF, Word e Google Docs in riassunti video

Google Vids ora permette di convertire documenti PDF, Word e Google Docs in sintesi video automatiche. Ecco come funziona.
Google Vids trasforma PDF, Word e Google Docs in riassunti video
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Google Vids ora permette di convertire documenti PDF, Word e Google Docs in sintesi video automatiche. Ecco come funziona.
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La scorsa primavera, questo editor video ha migliorato considerevolmente i suoi avatar AI grazie alla tecnologia Nano Banana 2 e ha permesso la pubblicazione diretta delle creazioni su YouTube. Quest’estate, un nuovo motore di generazione video basato su Gemini Omni è stato integrato nello strumento. Google prosegue i suoi sforzi con una funzione che dovrebbe far risparmiare tempo prezioso ai propri utenti.

Google Vids può creare sintesi video con l’AI

Corsi di formazione, verbali, report… i documenti da leggere al lavoro non finiscono mai. E quando si accumulano, trovare il tempo per esaminarli tutti e coglierne i punti essenziali può diventare una vera sfida.

Per questo Google punta sull’intelligenza artificiale. Con Google Vids basta caricare un file Google Docs, PDF o Word per convertirlo automaticamente in un riassunto video, più rapido da fruire e più facile da comprendere.

Basta aprire il servizio in un browser, cliccare su “File” e poi sull’opzione “Documenti in video”, quindi caricare un testo per creare una sintesi. Come dichiara Big G, l’AI si occupa di generare script e narrazione, proponendo al contempo elementi visivi personalizzati per dare vita ai documenti.

Una funzione riservata agli account a pagamento

Se Google Vids è disponibile gratuitamente dallo scorso anno, bisogna constatare che molte delle sue funzioni avanzate restano ancora riservate agli utenti a pagamento. È, purtroppo, anche il caso di questa nuova opzione, destinata agli abbonati Business (Standard, Starter e Plus), Enterprise (Standard, Starter e Plus), Education Plus nonché ai fortunati possessori di un abbonamento Google AI Plus, Pro o Ultra. Anche gli enti senza scopo di lucro e i titolari dei moduli Google AI Pro for Education e Teaching and Learning ne hanno diritto. Il rilascio è già in corso.

Fonte: Google

Pubblicato il 3 set 2026

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Tiziana Foglio
Pubblicato il
3 set 2026
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