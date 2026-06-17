Tante novità su Google Vids: avatar gratis e controllo emozioni

Proseguendo nel solco tracciato mesi fa, oggi Google Vids rende disponibili gratuitamente per tutti altre funzionalità, introducendo poi alcune caratteristiche interessanti per gli utenti che invece scelgono di mettere mano al portafoglio. Ricordiamo che è lo strumento per la creazione dei video con l’AI lanciato a fine 2024 dal gruppo di Mountain View e destinato principalmente all’ambito professionale.

Cosa cambia su Google Vids con gli annunci di oggi

Il primo cambiamento che vale la pena segnalare è quello che rende gli avatar gratis per tutti, fotorealistici oppure animati. È possibile selezionarne uno da una galleria di modelli predefiniti oppure crearne uno personalizzato facendo leva sulle potenzialità del modello Nano Banana 2.

L’editing è quanto di più intuitivo possibile, con un’anteprima, una timeline e un’area di testo in cui inserire il prompt da dare in pasto all’intelligenza artificiale. Si possono generare fino a 10 filmati al mese senza alcuna spesa. La disponibilità è prevista fin da subito negli Stati Uniti e a livello globale nel corso dell’estate. L’italiano è tra le lingue supportate dalla novità.

Un’altra novità annunciata è quella che permette di trasformare le slide in presentazioni video accompagnate da una voce fuori campo generata dall’AI. Anche in questo caso, tra le lingue supportate fin da subito c’è l’italiano. L’arrivo è previsto per chi ha un abbonamento AI Pro, Ultra, AI Pro & Ultra for EDU, Biz/Enterprise Standard e Plus, a livello globale.

L’integrazione di Veo 3.1 in Vids permette ora di andare oltre il tempo limite degli 8 secondi per la durata delle clip generate. La possibilità è riservata a tutti gli utenti con una sottoscrizione premium che include l’accesso al modello.

L’ultima novità annunciata, non meno importante, non sarà disponibile da subito. Arriverà entro fine mese. Fa riferimento al controllo delle emozioni, per far sì che un avatar o una voce fuori campo si adattino esattamente al tono desiderato.

Stando a quanto dichiarato da Google, ci sono già oltre 7 milioni di utenti che ogni mese si affidano a Vids per creare e distribuire contenuti in ambito professionale.