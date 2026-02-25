 Google Vids lancia gli avatar animati e parla italiano
Gli avatar animati in 2D e in 3D arrivano su Google Vids insieme al supporto multilingua per il voiceover AI: c'è anche l'italiano.
Business AI
Google

Oltre a quelli fotorealistici già disponibili da qualche tempo, a partire da oggi Google Vids mette a disposizione anche gli avatar animati. È la novità appena annunciata dal gruppo di Mountain View per l’app di Workspace dedicata alla creazione video basata sull’AI. Il comunicato ricevuto in redazione fa sapere che 4 milioni di utenti la stanno già utilizzando.

Gli avatar animati arrivano su Google Vids

Il risultato è quello visibile qui sotto, personaggi animati più divertenti e accattivanti. È il frutto di un’iniziativa messa in campo per soddisfare una forte domanda. Il formato piace, grazie alla sua intuitività e accessibilità. Questo l’esempio in stile 2D.

Volendo c’è anche quello 3D. Il processo di creazione non cambia, è l’intelligenza artificiale a occuparsi di tutto.

Nuove lingue per il voiceover AI (c’è anche l’italiano)

Gli avatar animati non sono l’unica novità introdotta in Google Vids. Si aggiunge un ampliamento del supporto linguistico per avatar e voiceover AI per includere 7 nuove lingue, tra le quali c’è anche l’italiano (oltre a spagnolo, portoghese, francese, tedesco, coreano e giapponese).

Tutto ciò che bisogna fare è selezionare lo stile preferito, scrivere lo script e generare istantaneamente il contenuto. Può tornare utile ad esempio agli insegnanti per spiegare un concetto complesso con uno stile informale oppure a un’azienda per creare rapidamente un messaggio destinato a un cliente nella sua lingua madre, senza nemmeno doversi mettere di fronte alla videocamera.

La distribuzione delle nuove funzionalità annunciate per Google Vids dovrebbe raggiungere tutti gli utenti entro le prossime due settimane. Invece, per quanto riguarda la disponibilità, è riservata a chi ha un abbonamento Workspace con formula Business Starter, Standard o Plus, Enterprise Starter, Standard o Plus, Essentials, Enterprise Essentials o Enterprise Essentials Plus, per le realtà non profit, con piani Education Plus, AI Pro for Education, AI Pro e Ultra.

Fonte: Google Workspace Updates

Pubblicato il 25 feb 2026

Cristiano Ghidotti
25 feb 2026
