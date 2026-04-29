AI per i penumatici Pirelli: accordo con la svedese Univrses

Stretta di mano ufficiale tra Pirelli e la società svedese Univrses specializzata nella
digitalizzazione del mondo reale. L’accordo siglato prevede che il gruppo italiano ne acquisisca il 30% con un’opzione per aumentare la quota in futuro. Non si tratta però solo di una partnership economica, ma anche e soprattutto tecnologica. Non sono stati svelati i dettagli economici della stretta di mano.
Il 30% di Univrses è sotto il controllo di Pirelli
Tra gli obiettivi c’è quello di integrare l’intelligenza artificiale sviluppata all’interno della piattaforma Cyber Tyre. Come descritto sul sito ufficiale, è un sistema che combina hardware e software, capace di raccogliere dati e informazioni dai sensori presenti negli pneumatici, di elaborarli attraverso algoritmi proprietari e di dialogare in tempo reale con l’elettronica dell’auto. Questo permette di dar vita a nuove funzionalità integrate con guida e controllo oltre che di contribuire alle attività di manutenzione, riducendo in prospettiva gli incidenti e salvando vite.
Attraverso la computer vision di Univrses potranno essere migliorati, ad esempio, il monitoraggio della strada in tempo reale con potenziali applicazioni nei sistemi ADAS (assistenza alla guida) e di guida autonoma. La gestione dei dati avviene anche attraverso il cloud e con l’impiego del motore 3DAI Engine che fornisce informazioni a proposito di posizionamento nello spazio e mappatura.
Fa parte dell’accordo anche l’iniziativa che già dallo scorso anno vede coinvolta la regione Puglia, con un progetto dedicato proprio al monitoraggio della rete stradale, il cui obiettivo è quello di creare una mappa aggiornata rilevando le condizioni delle infrastrutture. Queste le parole di Andrea Casaluci, amministratore delegato di Pirelli.
L’accordo con Univrses potenzia ulteriormente la nostra piattaforma Cyber Tyre, grazie alle avanzate tecnologie di visione artificiale basate sull’IA. La collaborazione tra Pirelli e Univrses darà un contributo significativo alla trasformazione in atto delle auto in veri e propri software-defined vehicles.