AI per i penumatici Pirelli: accordo con la svedese Univrses

Stretta di mano ufficiale tra Pirelli e la società svedese Univrses specializzata nella digitalizzazione del mondo reale . L’accordo siglato prevede che il gruppo italiano ne acquisisca il 30% con un’opzione per aumentare la quota in futuro. Non si tratta però solo di una partnership economica, ma anche e soprattutto tecnologica. Non sono stati svelati i dettagli economici della stretta di mano.

Il 30% di Univrses è sotto il controllo di Pirelli

Tra gli obiettivi c’è quello di integrare l’intelligenza artificiale sviluppata all’interno della piattaforma Cyber Tyre. Come descritto sul sito ufficiale, è un sistema che combina hardware e software, capace di raccogliere dati e informazioni dai sensori presenti negli pneumatici, di elaborarli attraverso algoritmi proprietari e di dialogare in tempo reale con l’elettronica dell’auto. Questo permette di dar vita a nuove funzionalità integrate con guida e controllo oltre che di contribuire alle attività di manutenzione, riducendo in prospettiva gli incidenti e salvando vite.

Attraverso la computer vision di Univrses potranno essere migliorati, ad esempio, il monitoraggio della strada in tempo reale con potenziali applicazioni nei sistemi ADAS (assistenza alla guida) e di guida autonoma. La gestione dei dati avviene anche attraverso il cloud e con l’impiego del motore 3DAI Engine che fornisce informazioni a proposito di posizionamento nello spazio e mappatura.

Fa parte dell’accordo anche l’iniziativa che già dallo scorso anno vede coinvolta la regione Puglia, con un progetto dedicato proprio al monitoraggio della rete stradale, il cui obiettivo è quello di creare una mappa aggiornata rilevando le condizioni delle infrastrutture. Queste le parole di Andrea Casaluci, amministratore delegato di Pirelli.