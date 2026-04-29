Gemini ricorda e importa le conversazioni anche in Italia

Arrivano anche in Italia tre utili funzionalità di personalizzazione per Gemini. Google permette ora di ottenere risposte più pertinenti dal chatbot sfruttando la memoria. È inoltre possibile importare le informazioni personali dai servizi concorrenti o l’intera cronologia delle conversazioni, seguendo una semplice procedura.

Gemini ricorda le preferenze personali

La funzionalità Memoria consente a Gemini di ricordare preferenze, fatti, dettagli e informazioni personali. È stata annunciata a luglio 2025 e ora arriva anche in Italia. Per sfruttarla è necessario innanzitutto attivare l’impostazione “Salva attività” in questa pagina (un campione di chat salvate verrà utilizzato per migliorare i modelli di Google).

Nelle impostazioni di Gemini (web o app) è presente la sezione Contesto personale, in cui si deve attivare la voce “Memoria“. Gli utenti possono eliminare le conversazioni nella pagina delle attività. Nella stessa sezione è presente la voce “Le tue istruzioni per Gemini” che permettono di specificare come deve rispondere il chatbot alle richieste.

Dopo aver attivato la memoria di Gemini è possibile utilizzare la seconda funzionalità annunciata da Google a fine marzo. Invece di creare una personalizzazione da zero si può importare la memoria dai servizi concorrenti. L’utente deve scegliere la voce Importa informazione salvata in Gemini nelle impostazioni, copiare il prompt indicato nella chat di terze parti e incollare la risposta.

L’ultima novità è visibile nella stessa schermata (si trova in basso). L’utente può facilmente importare la cronologia delle conversazioni da ChatGPT di OpenAI e Claude di Anthropic. Utilizzando la funzionalità dedicata è possibile esportare la cronologia in formato ZIP. L’archivio deve quindi essere caricato in Gemini (dimensione massima di 5 GB).

Le chat saranno visibili nel menu laterale (si deve cliccare sulle tre linee orizzontali in alto a sinistra). È possibile così riprendere le conversazioni dal punto in cui erano state interrotte su ChatGPT e Claude. Eventualmente si possono eliminare (tutte o singolarmente).

