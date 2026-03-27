Gemini fa importare le chat e la memoria da ChatGPT e Claude

Google ha trovato il modo più semplice per rubare utenti ai chatbot concorrenti: permettere di portare con sé tutto quello che si è costruito altrove. Gemini ora consente di importare le “memorie”, informazioni personali, preferenze, contesto, e la cronologia delle conversazioni da altri chatbot.

Come funziona l’importazione della memoria

Gemini suggerisce un prompt da inserire nel proprio chatbot attuale, che sia ChatGPT, Claude o qualsiasi altro. Il prompt chiede al chatbot di generare un riepilogo delle informazioni personali che conosce su di sé: interessi, relazioni, preferenze, contesto. Basta copiare la risposta e incollarla su Gemini. In questo modo, Gemini “impara” attraverso il lavoro che un altro chatbot ha già fatto.

Una volta importate queste memorie, Gemini capirà gli stessi fatti chiave che avete condiviso con altre app, come i vostri interessi, il nome di vostro fratello, o dove siete cresciuti , spiega Google.

Importare la cronologia delle chat

Per le chat, il processo è ancora più semplice, è sufficiente esportate la cronologia dal chatbot attuale come file zip, sia ChatGPT che Claude permettono di farlo, e caricarla su Gemini. È possibile cercare le vecchie conversazioni dentro Gemini per riprendere esattamente da dove ci si era interrotti.

Gemini contro ChatGPT

Google vuole colmare il divario con ChatGPT, che rimane il leader del mercato consumer con 900 milioni di utenti attivi settimanali annunciati il mese scorso. Gemini ha superato i 750 milioni di utenti attivi mensili, numeri impressionanti che però sono gonfiati dalla distribuzione predefinita su Android e Chrome. In termini di attenzione e utilizzo attivo, Gemini è ancora dietro.

Rendere il passaggio da ChatGPT a Gemini il più indolore possibile, di certo semplifica le cose. Se cambiare chatbot non significa ricominciare da zero, più persone saranno disposte a provare. Il ragionamento non fa una piega, e del resto, anche Claude permette già di importare le chat da altri assistenti AI.