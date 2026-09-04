Ogni volta che arriva un nuovo modello di intelligenza artificiale, la domanda che segue è sempre la stessa: e io cosa ci faccio? Si potrebbe usare ChatGPT-6 Astra per scrivere un’e-mail, pianificare una cena o spiegare un concetto che non si capisce, le stesse cose che si facevano ieri con il modello precedente. Funzionerebbe benissimo, ma sarebbe anche sprecato.

ChatGPT-6 Astra non si limita a rispondere

Astra è il nuovo modello di punta di OpenAI, lanciato il 3 settembre 2026 in anteprima limitata per organizzazioni selezionate e in distribuzione graduale agli abbonati dei piani a pagamento nei giorni successivi. Il presidente di OpenAI Greg Brockman ha suggerito che il suo arrivo potrebbe segnare l’inizio dell’era dell’intelligenza artificiale generale, un’affermazione che in passato sarebbe sembrata marketing e che questa volta, visti i risultati sui test di riferimento, ha almeno una base concreta su cui appoggiarsi.

Ma ciò che rende Astra diverso non è un punteggio più alto su un test. È un cambio di passo nel modo in cui funziona.

I modelli precedenti erano qualcosa con cui si lavorava. Si faceva una domanda, si riceveva una risposta, si faceva un’altra domanda. L’interazione era una sequenza di scambi brevi in cui l’essere umano guidava ogni passaggio.

Astra è qualcosa a cui si dà lavoro. Può prendere in carico compiti lunghi e complessi, pianificare i passaggi necessari, eseguirli in sequenza, navigare siti web e applicazioni, tenere traccia di ciò che sta cercando di ottenere e continuare a lavorare attraverso un problema anziché restituire ogni singolo passaggio all’utente. Per chi ha mai desiderato poter dire “occupatene tu” a un chatbot, Astra è il primo modello per cui quella frase ha un significato concreto.

Chi può usarlo adesso

La distribuzione è graduale. Le prime organizzazioni con accesso sono quelle nel programma di sicurezza informatica di OpenAI. L’espansione agli abbonati dei piani a pagamento, inclusi i piani intermedi e avanzati, è prevista nei giorni successivi al lancio. Gli utenti dei piani aziendali avranno accesso anche alla versione potenziata del modello. L’utilizzo è incluso nelle quote di abbonamento esistenti, con la possibilità di acquistare crediti aggiuntivi.

OpenAI non ha ancora confermato se e quando Astra sarà disponibile per gli utenti del piano gratuito.

Il prompt per testare le capacità di GPT-6 Astra

Invece di creare un prompt per un compito specifico, l’obiettivo è una formula riutilizzabile per qualsiasi obiettivo che comporti più lavoro di quello che si vuole fare da soli.

Prompt da utilizzare con ChatGPT-6 Astra: Ho un obiettivo che sto rimandando: [DESCRIVERE L’OBIETTIVO]. Il tuo compito è aiutarmi a raggiungerlo, non darmi semplicemente dei consigli a riguardo. Per prima cosa, determina cosa sto effettivamente cercando di ottenere. Definisci come sarebbe un risultato riuscito e identifica le supposizioni che stai facendo. Se c’è un modo migliore per raggiungere l’obiettivo sottostante rispetto all’approccio che ho suggerito, dimmelo e usa l’approccio migliore a meno che non richieda una decisione che solo io posso prendere. Prima di iniziare, identifica quali informazioni, strumenti e azioni hai a disposizione. Chiedimi solo le informazioni che non puoi genuinamente ottenere o ragionevolmente dedurre da solo. Poi fai un piano e inizia a eseguirlo. Mentre lavori: tieni traccia di ciò che è stato completato e di ciò che resta. Decidi cosa fare dopo in base ai risultati delle azioni precedenti anziché seguire ciecamente il piano originale. Verifica il lavoro importante prima di basarti su di esso. Se un approccio fallisce, determina perché, cambia strategia e riprova. Cerca problemi, informazioni mancanti o opportunità che potrei non aver considerato. Prendi autonomamente le decisioni ordinarie e reversibili. Chiedimi prima di azioni che sono importanti, irreversibili, costose, delicate o che richiedono il mio giudizio personale. Usa le nuove informazioni che scopri per aggiornare la tua comprensione dell’obiettivo e il tuo piano. Non considerare il compito completato semplicemente perché hai prodotto una risposta. Il compito è completo solo quando i criteri di successo definiti sono stati soddisfatti o hai raggiunto qualcosa che genuinamente non puoi fare senza di me. Quando hai bisogno di me, spiega esattamente cosa sta bloccando il progresso e chiedi la decisione, il permesso o l’informazione più piccola necessaria per continuare. Quando l’obiettivo è completo, dammi un rapporto conciso che mostri cosa hai realizzato, cosa hai cambiato rispetto al piano originale e perché, le decisioni importanti che hai preso, ciò che non hai potuto completare e cosa resta da fare a me.

L’unica parte da modificare è la prima riga. Si può dire ad Astra che si vuole pianificare una vacanza in famiglia, trovare un nuovo computer, organizzare una festa, valutare una ristrutturazione o finalmente affrontare quel progetto che si rimanda da mesi, forse da anni.

Da chatbot a collaboratore

La maggior parte dei prompt testa la risposta che l’AI produce. Questo invece, ciò che l’AI fa tra la richiesta e la risposta, che è esattamente la novità di Astra.

Il modello deve trasformare un obiettivo vago in un piano concreto, riconoscere cosa può gestire da solo, capire dove serve l’intervento dell’utente, adattarsi quando qualcosa non funziona e tenere traccia dell’intero processo man mano che il compito si allunga.

L’istruzione di non arrendersi al primo ostacolo è intenzionale, un chatbot tradizionale segnala che non è riuscito a completare il compito e chiede cosa fare. Un modello progettato per gestire lavori prolungati dovrebbe incontrare un vicolo cieco, provare un’alternativa e continuare senza chiedere la supervisione di ogni singolo passaggio.

Il prompt contiene anche un limite deliberato: non dice ad Astra di prendere ogni decisione autonomamente. Il modello deve distinguere tra decisioni ordinarie che può gestire da solo e decisioni importanti che richiedono il giudizio umano. Con modelli sempre più capaci di agire per conto degli utenti, quella distinzione diventa sempre più critica.

Per chi ha sempre trattato ChatGPT come un interlocutore a cui fare domande, Astra è l’invito a iniziare a trattarlo come un collaboratore a cui dare compiti.