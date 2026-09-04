Gemini legge le email di Gmail? Ecco come impedirlo

È ormai cosa ben nota. “L’intelligenza” delle intelligenze artificiali non viene dal nulla. Per arrivare dove sono, è stato necessario addestrarle, il più delle volte a partire da quantità assolutamente folli di dati. Ora, questi dati bisogna pur trovarli da qualche parte. E quando non vengono saccheggiati online, vengono raccolti a partire dalla nostra attività sul web.

Google usa le email per Gemini: come disattivare l’AI in Gmail

È così che da poco Google si è arrogato il diritto di scandagliare e raccogliere tutte le nostre email per addestrare Gemini. Questo può già essere piuttosto imbarazzante quando si tratta di conversazioni professionali riservate, e diventa francamente fastidioso quando sono in gioco cartelle cliniche, estratti conto bancari o qualsiasi altro documento che sarebbe meglio non mostrare a nessun altro che a voi stessi.

La buona notizia è che è possibile impedirgli di fare tutto ciò. Google ha la spiacevole abitudine di imporre le proprie “novità” ai suoi utenti senza davvero avvertirli. Alcune opzioni vengono quindi attivate automaticamente nelle impostazioni senza chiedere il permesso. Bisogna quindi disattivarle una per una (perché sì, ce ne sono diverse).

Il primo passo consiste nel recarsi nelle impostazioni di Gmail nella sua versione web. Ecco la procedura da seguire:

Cliccare sulla rotellina dentata in alto a destra dello schermo. Cliccare su Visualizza tutte le impostazioni. Scorrere fino a trovare la sezione Funzionalità intelligenti. Disattivare l’opzione Attiva le funzionalità intelligenti in Gmail, Chat e Meet. Nel pop-up che appare, selezionare Disattiva e aggiorna.

Attenzione, è qui che si trova la vera insidia. Si potrebbe pensare che questo basti a disattivare l’addestramento di Gemini tramite Gmail, ma esistono altre opzioni nascoste che è assolutamente necessario deselezionare per liberarsi dell’AI. Ecco dove trovarle:

Cliccare sulla rotellina dentata in alto a destra dello schermo. Cliccare su Visualizza tutte le impostazioni. Scorrere fino a trovare la sezione Funzionalità intelligenti di Google Workspace. Cliccare sul pulsante Gestisci le impostazioni delle funzionalità intelligenti di Google Workspace. Nel pop-up che appare, selezionare Disattiva e aggiorna. Disattivare le due opzioni che appaiono sullo schermo.

A volte capita che le impostazioni non si sincronizzino tra la versione web e la versione per smartphone. Per assicurarvi che sia così, seguite alcuni passaggi:

Aprire l’applicazione Gmail sul vostro smartphone. Toccare il menu in alto a sinistra dello schermo. Scorrere fino in fondo e toccare Impostazioni. Selezionare l’account Gmail. Disattivare l’opzione Funzionalità intelligenti.

Infine, per eliminare ogni rischio, è meglio disattivare il monitoraggio dell’attività di Gemini, anche se non si utilizza mai. Ecco come fare:

Andare sul sito di Gemini. In basso a sinistra, cliccare su Attività. Cliccare sul menu a tendina Elimina e selezionate Tutto il periodo. Inoltre, è possibile disattivare la conservazione dell’attività cliccando su Attività > Disattiva.