Vinted down il 7 settembre: tutti gli aggiornamenti (risolto)

È da segnalare un anomalo picco di segnalazioni su Downdetector per quanto riguarda un possibile down di Vinted. È ben rappresentato dall’immagine qui sotto. Il portale a cui molti fanno riferimento per comprare e vendite articoli usati di qualsiasi tipologia sta raccogliendo centinaia di feedback dagli utenti che non riescono ad accedere alla piattaforma o a sfruttarne le funzionalità. Pubblicheremo tutti gli aggiornamenti del caso in questo articolo.

Il down di Vinted del 7 settembre 2026

Negli ultimi minuti, il volume delle segnalazioni è aumentato notevolmente, più che raddoppiato. Non è chiaro quale sia l’errore riscontrato, se in fase di navigazione oppure durante operazioni come lo scambio di messaggio o i pagamenti. È il chiaro segnale che qualcosa non stia andando per il verso giusto. Qui sotto il grafico: da notare il valore di riferimento, 500, riportato sulla sinistra.

Aggiornamento (7 settembre 2026, 09:48)

La brusca flessione dei feedback inviati dagli utenti di Vinted lascia intendere che il problema sia già stato risolto. Con tutta probabilità si è trattato di un malfunzionamento individuato in fretta dai tecnici. Non sono stati rilasciati comunicati né messaggi da parte della piattaforma.

Aggiornamento (7 settembre 2026, 09:48)

Il down può essere considerato definitivamente risolto. Non ci sono più segnalazioni di malfunzionamenti: possiamo tornare a contrattare sul prezzo di quel giubbettino di mezza stagione che ci tornerà utile a breve, sempre che l’ennesima ondata di caldo di questa estate infinita ce lo permetta.

Disclaimer

È bene precisare che, quanto riportato in questo articolo, si basa solo ed esclusivamente sui feedback mostrati dal portale Downdetector (link in coda) e inviati dagli utenti, sulle segnalazione raccolte attraverso i social network, su quelle inviate dai nostri lettori alla redazione oppure su testimonianza diretta. Un down temporaneo e circoscritto, dovuto a un problema tecnico o di altra natura, non è da ritenere in alcun modo un giudizio sulla qualità generale di un servizio, di un prodotto o di una piattaforma.