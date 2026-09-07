Claude arriva su CarPlay: ora puoi parlare con l'AI in auto

I sistemi di infotainment a bordo delle automobili possono essere considerati come uno dei nuovi territori di conquista per i giganti dell’intelligenza artificiale: lo dimostra il fatto che Claude sia arrivato su CarPlay. Da qualche giorno ha preso il via il rollout che porta il chatbot di Anthropic sulla piattaforma automotive di casa Apple. L’interazione avviene quasi esclusivamente tramite comandi vocali, non potrebbe essere altrimenti considerando l’esigenza di evitare qualsiasi forma di distrazione per chi si trova al volante.

Claude di Anthropic è disponibile su CarPlay

Almeno per il momento, Claude su CarPlay non è in grado di interfacciarsi direttamente con il veicolo per controllarne le funzioni (tachimetro, livello di carburante, aria condizionata ecc.), né con l’iPhone. Può però restituire risposte sulla base delle informazioni trovate online e sulle capacità generative dei propri modelli.

Come detto, l’utente non deve guardare lo schermo sul cruscotto durante gli scambi con l’AI, ma per ora non è prevista una wake word. Vale a dire che per avviare l’applicazione è comunque necessario toccare il display a bordo. La UI prevede inoltre un’opzione per iniziare una nuova conversazione e per accedere a quelle recenti, oltre a un comando per silenziare o sospendere la chiacchierata quando necessario. C’è anche un’animazione pensata per rendere l’idea del comportamento del sistema mentre è in ascolto o sta parlando. Per chiarezza: l’immagine di copertina che apre questo articolo è una rappresentazione creata con l’intelligenza artificiale, non uno screenshot reale.

I chatbot in auto, facciamoci l’abitudine

Claude non è il primo chatbot reso disponibile a chi ha un’auto compatibile con CarPlay. Ci sono anche ChatGPT di OpenAI, Perplexity, Grok e Meta AI. A renderlo possibile è stata l’introduzione di iOS 26.4 risalente a fine marzo, che, tra le altre novità, ha aggiunto proprio il supporto per le intelligenze artificiali di terze parti.