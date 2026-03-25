Apple rilascia iOS 26.4: AI per Apple Music e CarPlay

Apple ha annunciato la disponibilità di iOS 26.4 per gli iPhone supportati. Come previsto non ci sono nuove funzionalità di Apple Intelligence e Siri 2.0, ma l’azienda di Cupertino ha portato l’AI in Apple Music e CarPlay. Nei prossimi giorni arriverà la prima beta di iOS 26.5, mentre le novità più attese verranno mostrate con iOS 27 durante la WWDC 2026 (8-12 giugno).

Principali novità di iOS 26.4

La maggioranza delle novità riguardano Apple Music. Playlist Playground (beta) è l’equivalente musicale di Image Playground. Sfruttando l’intelligenza artificiale generativa, gli utenti possono creare playlist (fino a 25 brani) a partire da una descrizione in linguaggio naturale. È accessibile dalla scheda Libreria. Nella parte inferiore ci sono alcuni suggerimenti. Al momento è disponibile solo negli Stati Uniti.

Altre funzionalità sono Concerts (permette di trovare gli show degli artisti preferiti nelle vicinanze), Offline Music Recognition nel centro di controllo (identifica i brani senza connessione Internet), widget Ambient Music per Sonno, Relax, Produttività (playlist selezionate sulla schermata Home) e sfondi a schermo intero per le pagine di album e playlist.

Apple ha inoltre aggiunto 8 nuove emoji, tool di creazione ed editing delle immagini in Freeform, la possibilità di segnare come urgente un promemoria nella Quick Toolbar e l’opzione nei gruppi Family Sharing che consente di usare un metodo di pagamento separato.

La nuova versione di iOS porta i widget anche su CarPlay. È stato inoltre aggiunto il supporto le conversazioni vocali per i chatbot, come ChatGPT, Gemini o Claude.

A proposito di chatbot, Apple ha avviato i test dell’app Siri. L’assistente personale avrà quindi un’interfaccia simile a quella dei concorrenti. L’utente potrà interagire con prompt testuali o comandi vocali. Questi ultimi saranno disponibili anche su CarPlay.

Siri 2.0 sarà protagonista della WWDC 2026, insieme ad altre funzionalità AI di Apple Intelligence basate su un modello Gemini di Google.