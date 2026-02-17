Apple rilascia iOS 26.4 beta 1 senza Siri 2.0

Apple ha rilasciato ieri sera la prima beta di iOS 26.4 per gli sviluppatori. L’azienda di Cupertino ha incluso molte funzionalità nella nuova versione del sistema operativo, tra cui la crittografia end-to-end per i messaggi RCS e l’attivazione predefinita della Stolen Device Protection. Come previsto manca la novità più attesa, ovvero Siri 2.0.

Novità di iOS 26.4 beta 1

Apple ha promesso che la nuova versione di Siri, potenziata con un modello Gemini di Google, arriverà entro il 2026. Secondo Mark Gurman, noto giornalista di Bloomberg, le capacità avanzate dell’assistente saranno disponibili gradualmente fino a iOS 27. Nella prima beta di iOS 26.4 per gli sviluppatori non c’è nulla. Non è noto se verranno aggiunte alcune funzionalità nelle prossime beta o bisognerà attendere iOS 26.5 (forse entro maggio).

La prima novità di rilievo di iOS 26.4 beta 1 è il supporto della crittografia end-to-end per i messaggi RCS (Rich Communication Services). Inizialmente funziona solo per le comunicazioni tra iPhone (se iMessage è disattivato), quindi non viene usata quando l’utente invia messaggi ad uno smartphone Android e viceversa. Apple ha aggiornato l’app Messaggi per mostrare l’icona di un lucchetto nelle chat.

La crittografia end-to-end per i messaggi RCS deve essere supportata dagli operatori telefonici. Questa versione preliminare è solo un test riservato agli sviluppatori. L’azienda di Cupertino sottolinea che non sarà disponibile nella versione finale di iOS 26.4, ma in un futuro aggiornamento.

La seconda importante novità è Stolen Device Protection. La funzionalità, introdotta nel 2023, è ora attivata per impostazione predefinita. Impedisce ai ladri che conoscono il passcode di eseguire determinate operazioni, come l’accesso alle password e l’uso dei metodi di pagamento salvati in Safari. È sempre necessaria l’autenticazione tramite Touch ID o Face ID. Per alcune azioni, come la modifica della password di Apple ID, occorre una seconda autenticazione dopo un’ora di attesa.

La beta 1 di iOS 26.4 include inoltre la funzionalità Playlist Playground per l’app Apple Music. L’utente può creare una playlist con 25 brani musicali inserendo una descrizione testuale o usando i prompt suggeriti. Successivamente è possibile aggiungere, rimuovere e ordinare le tracce. Vengono sfruttati i modelli Apple Intelligence scaricati sull’iPhone.

L’app Apple Podcasts offre invece il passaggio rapido tra audio e video, il download dei video per la riproduzione offline e la modifica automatica della qualità con la tecnologia HTTP Live Streaming (HLS) in base alle condizioni di rete (Wi-Fi o cellulare).

Ci sono infine novità minori per App Store, schermata home, app Reminders (Promemoria) e Wallpaper Gallery. Apple ha rilasciato anche la beta 1 di iPadOS 26.4, macOS Tahoe 26.4, watchOS 26.4, visionOS 26.4 e tvOS 26.4

