WhatsApp senza account: arrivano le guest chat

WhatsApp permetterà di scambiare messaggi anche con chi non ha un account e nemmeno l’applicazione installata, attraverso le guest chat (chat ospiti). La funzionalità è stata avvistata durante la fase di test. Come sempre accade in questi casi, non è detto che arrivi a debuttare nella sua forma definitiva. Il team di Meta al lavoro sull’applicazione terrà conto dei feedback raccolti.

Cosa sono le guest chat di WhatsApp

A scoprire la novità è la sempre attenta redazione del sito WABetaInfo, da cui abbiamo tratto lo screenshot qui sotto. È nascosta nell’aggiornamento alla versione beta 2.25.22.13 appena distribuita per Android, mediante Google Play. Come si può leggere chiaramente, questa modalità prevede una serie di limitazioni: tra queste c’è anche l’impossibilità di inviare o ricevere contenuti multimediali.

La funzionalità non va confusa con quella pensata per mettere WhatsApp in comunicazione con le applicazioni di terze parti, attraverso l’obbligo di interoperabilità imposto in Europa dall’introduzione del Digital Markets Act. Nel caso delle guest chat, l’intero scambio avviene all’interno dell’ecosistema di Meta, anche se un capo della conversazione non possiede un account.

Funzionamento e limitazioni previste

Come funziona? Per avviare una chat ospite, l’utente di WhatsApp dovrà innanzitutto spedire un invito al destinatario (attraverso SMS, email, social o altro metodo), sotto forma di un link per l’accesso diretto alla conversazione. Tra le limitazioni ci sono l’impossibilità di scambiare immagini, video e GIF, messaggi audio e video, di fare chiamate audio e video. Non è previsto il supporto per i gruppi.

La sicurezza è garantita dall’impiego delle crittografia end-to-end, così da proteggere dati e privacy. Non dovendo nemmeno scaricare l’applicazione, lo scambio avverrà molto probabilmente all’interno di un’interfaccia simile a quella di WhatsApp Web. Altri dettagli di natura tecnica dovranno essere spiegati da Meta in occasione di un eventuale lancio. Non ci sono informazioni in merito alle tempistiche.