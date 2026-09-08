Windows 11, il widget che mostra la batteria di tutti i dispositivi

È in arrivo un nuovo widget della batteria su Windows 11. Più nello specifico, sarà in grado di mostrare all’interno di un unico box la percentuale di carica residua non solo per il computer in uso (se si tratta di un laptop), ma anche per i dispositivi connessi, dal mouse alla tastiera e fino alle cuffie wireless. In altre parole, farà quanto già visto da tempo sugli OS mobile, Android e iOS, permettendo di tenere sott’occhio più facilmente e più rapidamente l’autonomia delle periferiche e degli accessori collegati.

Un nuovo widget per la batteria su Windows 11

Visivamente, il risultato dovrebbe essere molto simile a quello mostrato nell’immagine qui sotto. Non è ancora ufficiale: si tratta di un render realizzato e condiviso in origine dalla redazione del sito Windows Central, sulla base delle informazioni scovate nelle ultime versioni di anteprima del sistema operativo e condivise su Discord. Ciò significa che la novità dovrà affrontare la solita fase di test prima che possa prendere il via la distribuzione su larga scala.

Il box dovrebbe essere visualizzato sia nel pannello dedicato ai widget sia sulla schermata di blocco, con la possibilità di personalizzare quest’ultima opzione attraverso le impostazioni. I dispositivi sono elencati in verticale, a partire dal PC e scorrendo verso il basso, con un’icona che permette di identificarli rapidamente, una breve descrizione, la percentuale di carica residua e lo stato della connessione. Non mancherà nemmeno il supporto al tema scuro, ormai irrinunciabile per molti utenti.

Si tratta di un’aggiunta a Windows 11 che si inserisce nel percorso di miglioramento del sistema operativo che Microsoft ha imboccato quest’anno. Anche funzionalità che potrebbe sembrare secondarie e poco importanti, come in questo caso, contribuiscono a ottimizzare l’esperienza generale della piattaforma. Come già anticipato, trascorrerà del tempo prima del rollout, torneremo a scriverne durante la fase di test.