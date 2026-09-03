Windows 11: Microsoft conferma bug per mouse e sfondi

Microsoft ha aggiornato la pagina dei problemi noti per confermare due bug introdotti dall’aggiornamento opzionale KB5120998 del 27 agosto per Windows 11 25H2/24H2. Il primo causa il reset delle personalizzazioni per il puntatore del mouse, mentre il secondo impedisce il caricamento dello sfondo del desktop. Un terzo bug riguarda solo i dispositivi Arm. Non ancora risolta l’errata visualizzazione di una notifica relativa a Microsoft Defender Antivirus.

Microsoft conferma quattro bug per Windows 11

In seguito alle segnalazioni degli utenti, Microsoft aveva avviato un’indagine a fine agosto per identificare l’origine del bug che resetta le impostazioni di personalizzazione del puntatore del mouse. L’azienda di Redmond ha scoperto che il problema è causato da componenti del codice usati nelle installazioni di Windows 11 25H2/24H2 in lingua diversa dall’inglese.

Queste impostazioni non vengono caricate e viene invece utilizzato un valore predefinito. Il tentativo di ripristinare manualmente i valori delle impostazioni non ha successo, poiché il problema impedisce il caricamento di tali impostazioni indipendentemente dal loro valore.

Gli utenti devono attendere la distribuzione di un prossimo aggiornamento (probabilmente l’8 settembre) che include il fix per il bug. Un secondo problema dovuto all’aggiornamento opzionale di fine agosto è stato confermato ieri sera.

Alcune impostazioni del desktop non vengono caricate correttamente, quindi lo sfondo viene visualizzato come un colore nero uniforme.

Il tentativo di ripristinare manualmente le impostazioni personalizzate non funziona. Questo perché il problema impedisce il corretto caricamento delle impostazioni, indipendentemente dal loro valore. In tal caso viene utilizzato uno sfondo nero predefinito.

Microsoft rilascerà un fix con un futuro aggiornamento. Il bug che comporta la visualizzazione di una falsa notifica relativa alla disattivazione di Defender Antivirus è ancora sotto indagine (riguarda Windows 11 26H1/25H2/24H2/23H2 e Windows 10 22H2/21H2).

Il quarto bug è stato invece introdotto con gli aggiornamenti obbligatori KB5121003 di Windows 11 25H2/24H2 e KB5121000 di Windows 11 26H1 dell’11 agosto. Su alcuni dispositivi Arm, come Surface Pro 11 e Surface Laptop 7, Microsoft Teams e il nuovo Outlook potrebbero non avviarsi o chiudersi inaspettatamente.

Il problema si verifica con maggiore probabilità su PC nuovi o con un’immagine di sistema appena installata, sui quali non sono ancora stati scaricati gli aggiornamenti dal Microsoft Store. Microsoft consiglia di verificare la presenza di aggiornamenti sullo store come soluzione temporanea. Il fix verrà rilasciato con un futuro update.