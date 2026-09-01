Windows 11, finalmente si può rimuovere Bing dalla ricerca

Microsoft sta iniziando a distribuire una nuova interfaccia, che permette agli utenti di fare a meno dei risultati di Bing, e avere un maggiore controllo su ciò che compare nelle ricerche. La funzione è inclusa nell’aggiornamento facoltativo di agosto 2026, KB5120998, destinato alle versioni 24H2 e 25H2 di Windows 11.

Windows 11 elimina Bing dalla ricerca, come funziona

Due nuove impostazioni sono state aggiunte in Impostazioni > Privacy e sicurezza > Ricerca. Una consente di disattivare i risultati web, l’altra i suggerimenti del Microsoft Store. Disattivando i risultati web, i suggerimenti di Bing non compaiono più nella ricerca (finalmente!).

Se entrambe le opzioni sono disattivate, Windows si concentra quasi esclusivamente sui risultati locali (file, applicazioni, impostazioni). Inoltre che la ricerca diventa più veloce, poiché non attende più una risposta online da Bing prima di mostrare i risultati.

Anche la schermata iniziale della ricerca è stata semplificata. Microsoft ha rimosso parte dei contenuti legati a Bing, come le tendenze di ricerca e le promozioni. I risultati indicano ormai chiaramente se provengono da un’applicazione, da un file, da un’impostazione, dal web o dal Microsoft Store. Anche la gestione degli errori di battitura e la prioritizzazione dei risultati locali sono state migliorate.

Disponibilità

Le novità sono in fase di rollout. L’installazione di KB5120998 non garantisce l’attivazione immediata della nuova funzionalità, poiché Microsoft utilizza il proprio sistema di distribuzione controllata. Gli utenti più impazienti possono forzarne l’attivazione tramite lo strumento ViVeTool, ma la maggior parte dovrà attendere che Microsoft la attivi automaticamente nelle settimane a venire.