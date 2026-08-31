Lago Ontario: Trump chiede ad Apple di cambiare il nome (update)

Dopo aver introdotto dazi del 50%, Donald Trump ha deciso di fare un altro “dispetto” al paese confinante. Con un ordine esecutivo firmato il 27 agosto ha chiesto al Segretario degli Interni di adottare tutte le misure per cambiare il nome del Lago Ontario in Lago America. Google ha già apportato la modifica. Apple è stata contattata direttamente dal Presidente degli Stati Uniti.

Il premier dell’Ontario installa un cartello

Nell’ordine esecutivo è scritto che, entro 30 giorni, il Segretario degli Interni (Doug Burgum) dovrà aggiornare il Geographic Names Information System (GNIS), in coordinamento con il Board on Geographic Names, rimuovendo tutti i riferimenti al Lago Ontario. La modifica è stata già registrata, quindi lo specchio d’acqua che confina a sud e a est con lo Stato di New York e a nord, ovest e sud-ovest con la provincia canadese dell’Ontario si chiama ora Lago America.

Google non ha perso tempo e ha già cambiato il nome su Maps. Gli utenti statunitensi leggono Lago America, quelli canadesi leggono il nome originale, mentre nel resto del mondo verranno mostrati i due nomi. L’azienda di Mountain era stata la più veloce anche quando Trump ha deciso di cambiare il nome del Golfo del Messico in Golfo d’America (in questo caso per fare un dispetto al Messico).

Apple Maps mostra ancora Lago Ontario agli utenti statunitensi. Il Segretario degli Interni ha confermato che l’azienda di Cupertino è stata contattata direttamente da Trump, quindi entro le prossime ore verrà sicuramente cambiato il nome, come avvenuto con il Golfo d’America.

Anche su Bing Maps dovrebbe essere modificato il nome. MapQuest ha invece comunicato che rimarrà il nome originario. La governatrice dello Stato di New York ha dichiarato che non userà il nome Lago America.

Il premier dell’Ontario (Doug Ford) ha fatto installare un cartello con la scritta “Lago Ontario. Ora e per sempre“, pubblicando un video sui canali social.

Aggiornamento: la disobbedienza di MapQuest è stata premiata dagli utenti. L’app è diventata la più popolare negli Stati Uniti sullo store di Apple.