Google Foto, arriva nuova funzione per fissare gli album preferiti?

Google continua a migliorare l’app Foto con nuove funzioni per renderla sempre più pratica e intuitiva. C’è però una scorciatoia che ancora manca: poter accedere direttamente, all’apertura dell’app, agli album o alle persone preferite. Per ora non è possibile, ma potrebbe esserlo presto.

Google Foto: gli album preferiti accessibili a colpo d’occhio? Presto sarà possibile

La funzione per fissare in alto è comoda per ritrovare i contenuti più importanti. Sono numerose le applicazioni in cui Google l’ha già introdotta, come su Chrome e la sua app di messaggistica. Ma presto potrebbe arrivare anche su Foto. È quanto suggerisce la funzionalità non ancora pubblicata scoperta da Android Authority nella versione 7.90 dell’app, la stessa versione che rivelava peraltro che il Cestino potrebbe svuotarsi due volte più in fretta.

Google Foto ha sostituito la classica vista “Raccolta” con una nuova scheda battezzata “Collezioni“, con l’obiettivo di offrire agli utenti un’organizzazione più ordinata dei loro contenuti multimediali. Ma la sua interfaccia composta da riquadri fissi e griglie generate automaticamente non è sempre l’ideale quando si tratta di ritrovare i propri album preferiti.

È sicuramente per questo che Google Foto sta sperimentando una nuova sezione “In evidenza”, che i colleghi di Android Authority sono riusciti ad attivare e che risulta, tutto sommato, piuttosto matura. Allo stato attuale, si trova in cima alla scheda Collezioni. Si presenta sotto forma di una barra a scorrimento orizzontale e, per fissare un contenuto, basta tenere premuto a lungo sulle cartelle, gli album o le persone desiderate, per poi selezionare l’opzione fluttuante “Fissa”.

Per organizzare liberamente gli elementi fissati, Google sembra essere al lavoro su un’interfaccia dedicata, accessibile tramite un pulsante “Modifica” accanto al titolo della sezione. Si apre un pannello scorrevole dal quale è possibile trascinare gli elementi per cambiare l’ordine e rimuovere quelli che non servono più.

L’interfaccia mostra anche suggerimenti di categorie contenenti elementi che l’utente potrebbe voler fissare. Toccando una di esse si accede all’elenco degli elementi in questione, che possono essere fissati o rimossi con un semplice tap.

Disponibilità

Non si sa ancora quando, né se, Big G preveda di distribuire questa funzionalità, tuttavia la sua integrazione sperimentale all’interno della versione attuale di Google Foto lascerebbe pensare un lancio pubblico non solo possibile, ma potenzialmente imminente.