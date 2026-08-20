 Google Foto, la modalità Mappa su Ask Photos per cercare le foto
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Google Foto, la modalità Mappa su Ask Photos per cercare le foto

Su Ask Photos di Google Foto arriva la modalità Mappa, pensata per trovare più facilmente le foto scattate in determinati luoghi.
Google Foto, la modalità Mappa su Ask Photos per cercare le foto
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Su Ask Photos di Google Foto arriva la modalità Mappa, pensata per trovare più facilmente le foto scattate in determinati luoghi.
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Quando si scatta una foto, il dispositivo le associa un insieme di metadati e, in particolare, dati di geolocalizzazione. È piuttosto comodo per ritrovare tutte le immagini scattate in un determinato luogo. Per farlo è possibile ricorrere alla funzione Ask Photos dell’applicazione Google Foto.

E, fino ad oggi, menzionare un luogo nella richiesta ad Ask Photos aveva come conseguenza quella di far emergere tutti gli scatti e i video che contengono, nei propri metadati, il riferimento a quella posizione precisa. Ma presto potrebbe essere disponibile un nuovo modo di presentare questi risultati.

Google Foto, arriva la modalità Mappa in Ask Photos: ecco come funziona

Si tratta dell’opzione “Map” (che qui tradurremo con Mappa), che apparirà sotto forma di pulsante accanto ad Ask Photos. Premendolo, ci si ritroverà, come suggerisce il nome, davanti a una mappa. Sopra di essa compariranno in sovrapposizione le foto corrispondenti alla propria ricerca, raggruppate per luogo, con un indicatore che ne segnala il numero.

Sarà quindi possibile zoomare sulla mappa o premere su un gruppo di contenuti per espanderlo e ottenere così un’anteprima più dettagliata. Lo zoom può anche essere aggiornato grazie a un’icona dedicata, in alto a sinistra dello schermo.

Un’opzione “Mappa” che raggruppa gli scatti per luogo all’interno di una galleria fotografica non è una novità, Google Foto e l’app Foto dell’iPhone ne possiedono già una nelle rispettive schede Raccolte. Ma introdurre una vista cartografica dedicata alla funzione Ask Photos potrebbe semplificare la ricerca di foto a partire da un luogo, o semplicemente permettere di sfogliare più facilmente le foto scattate durante i viaggi, ad esempio.

Disponibilità

Per il momento, questa opzione “Mappa” all’interno di Ask Photos non è ancora stata distribuita, e non si sa quando lo sarà. Ma i colleghi di Android Authority, che l’hanno scoperta nell’ultima versione v7.89.0.966319819 di Google Foto, sono riusciti ad attivarla e sembra funzionante. Big G quindi potrebbe renderla disponibile a breve.

Fonte: Android Authority

Pubblicato il 20 ago 2026

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Tiziana Foglio
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20 ago 2026
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