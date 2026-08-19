Uptodown lancia il client desktop per scaricare e aggiornare le app

È arrivato Uptodown Desktop, il client della piattaforma per Windows e macOS. È lo store indipendente nato più di 20 anni fa in Spagna e che distribuisce oltre 320.000 applicazioni (per la maggior parte mobile, ma ce ne sono oltre 25.000 desktop), con 100 milioni di utenti attivi in tutto il mondo e 450 milioni di download registrati su base mensile.

Il client desktop di Uptodown per PC e Mac

Quali sono i vantaggi derivanti dall’avere il programma installato sul proprio computer, rispetto a quanto già offre la versione accessibile da browser (all’indirizzo uptodown.com)? Uno dei più importanti riguarda la ricerca automatica degli aggiornamenti, così da non dover procedere ogni volta in modalità manuale quando gli sviluppatori pubblicano una nuova release tramite un update.

Uptodown Desktop riunisce l’intero catalogo di Uptodown in un’unica applicazione, permettendoti di scoprire, scaricare, installare e aggiornare programmi in modo rapido, semplice e senza interruzioni.

Inoltre, ci sono informazioni relative alla sicurezza grazie a report dedicati, consultabili prima di procedere all’installazione. Ecco quanto si legge sulle pagine del sito ufficiale.

Consulta il report di VirusTotal per qualsiasi file e accedi a tutte le informazioni di sicurezza che Uptodown mostra per ogni download, così potrai installare con maggiore tranquillità

È possibile scaricare Uptodown Desktop dalla sezione dedicata del portale. Come già anticipato, le versioni disponibili sono quelle per Windows e macOS. Qui sotto uno screenshot.

La piattaforma è stata fondata nel 2002 in Spagna, a Málaga, come store di applicazioni indipendente e basato sul principio di rispetto per la privacy dell’utente. Non richiede alcuna registrazione e questo è un altro dei suoi punti di forza, permettendo a chiunque di effettuare liberamente il download dei software sia dal client sia dal sito. Il servizio è gratuito, ma chi vuole può sottoscrivere il piano Turbo al prezzo mensile di 2,99 euro che include alcune funzioni premium.